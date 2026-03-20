Devisen im Blick 20.03.2026 09:31:00

Euro schwächer zum US-Dollar: Devisenmarkt zeigt sich vor Wochenende stabiler

Euro schwächer zum US-Dollar: Devisenmarkt zeigt sich vor Wochenende stabiler

Der Kurs des Euro ist am Freitag leicht gesunken.

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1573 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung. Am Donnerstag hatten Spekulationen auf eine mögliche Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank (EZB) wegen der zuletzt deutlich gestiegenen Öl- und Gaspreise im Zuge des Iran-Kriegs den Euro mehr als einen Cent nach oben getrieben.

Äußerungen von Ratsmitgliedern der EZB, die auf eine mögliche Zinserhöhung auf der nächsten Zinssitzung im April hingedeutet haben, konnten dem Euro am Morgen keinen weiteren Auftrieb verleihen. Die mittelfristigen Inflationsaussichten könnten sich verschlechtern und die Inflationserwartungen nachhaltig steigen, sagte Bundesbankpräsident und EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel der Nachrichtenagentur Bloomberg. Er fügte hinzu, dass "zuverlässigere Daten hierzu voraussichtlich bereits bei der nächsten Sitzung des EZB-Rats in sechs Wochen vorliegen werden".

Die EZB werde die Entwicklungen aufmerksam beobachten und sich "dann in den nächsten Sitzungen - die nächste findet bereits im April statt - mit den notwendigen geldpolitischen Maßnahmen befassen", sagte das lettische Ratsmitglied Martins Kazaks. Er hob aber auch hervor, dass die Lage derzeit noch zu unklar sei.

Nach der Zinsentscheidung am Donnerstag habe die EZB zwar auf Risiken durch höhere Energiepreise hingewiesen, heißt es in einer Einschätzung der Landesbank Hessen-Thüringen. Allerdings "scheint bei den Notenbankern die Einschätzung vorzuherrschen, wonach die Entwicklungen im Nahen Osten und an den Rohstoffmärkten zunächst abgewartet werden müssen".

/jkr/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Weitere Links:

Goldpreis: Drittes Wochenminus in Folge droht
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Patryk Kosmider / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,156
-0,0019
-0,16
Japanischer Yen
183,51
0,7300
0,40
Britische Pfund
0,8645
0,0020
0,24
Schweizer Franken
0,9096
-0,0037
-0,40
Hongkong-Dollar
9,0572
-0,0127
-0,14
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:46 Welche Länder sind dabei? Dies sind die größten Goldproduzenten
15.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 11
15.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 11: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.03.26 KW 11: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX in Grün -- DAX etwas fester -- Wall Street schwächer erwartet -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus - Nikkei im Feiertag
Der heimische Leitindex präsentiert sich am Freitag mit leichten Gewinnen, während auch der deutsche Leitindex etwas zulegt. Die US-Börsen werden mit Abschlägen erwartet. Die Börsen in Fernost gingen mit Verlusten in den Feierabend.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen