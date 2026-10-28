|Zinsentscheid
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28.10.2026 20:22:00
Euro steigt zum Dollar: Anleger reagieren auf die Fed
Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs vor dem Zinsentscheid auf 1,1133 (Dienstag: 1,1150) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8982 Euro.
Nach der ersten Zinserhöhung seit Jahren, die es Mitte September gegeben hatte, behalten die Währungshüter von der Fed ihren Leitzins bei 3,75 bis 4,00 Prozent. Spannend wird nun, ob es beim letzten Entscheid in diesem Jahr im Dezember tatsächlich wie an den Märkten vorausgesagt zu einer weiteren Straffung der Geldpolitik kommt.
Unter den Fed-Mitgliedern hatte am Mittwoch eine überwältigende Mehrheit ihre Bereitschaft für eine weitere Zinsanhebung in diesem Jahr signalisiert. Laut dem Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners war eine Zinserhöhung im Dezember zuletzt mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit eingepreist worden.
Marktbewegende Konjunkturdaten hatte es am Mittwoch im Tagesverlauf nicht gegeben. Das nächste, für den Euro wichtige Notenbank-Ereignis folgt am Donnerstag mit dem Zinsentscheid der EZB. Auch hier wird keine Änderung des Leitzinses erwartet, denn Volkswirte erwarten überwiegend erst im Dezember eine Anhebung. Vorerst dürfte daher auch die schwierige Lage am französischen Anleihemarkt im Blick der Märkte bleiben.
/tih/he
NEW YORK (dpa-AFX)
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