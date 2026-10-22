Dollarkurs

1,1237
 USD
0,0003
0,03 %
USD - EUR
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
USD/EUR
>
Devisen im Blick 22.10.2026 09:20:00

Euro und Dollar: Diese Faktoren bewegen den Devisenmarkt

Euro und Dollar: Diese Faktoren bewegen den Devisenmarkt

Am Devisenmarkt fehlt dem Euro derzeit der entscheidende Impuls, um gegenüber dem US-Dollar deutlich zuzulegen.

Der Euro hat sich am Donnerstag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1243 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1234 Dollar festgesetzt.

Ölpreise schüren Zinssorgen und stützen den Dollar

"Gegenüber dem US-Dollar kann der Euro nicht entscheidend an Boden gutmachen", kommentierten Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) den Handel am Devisenmarkt. Derzeit schüren hohe Ölpreise Inflationssorgen und damit die Spekulation auf eine weitere Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed, was den Dollar stützt.

Frankreichs Haushaltslage belastet Anleihemarkt

Nach Einschätzung der Dekabank stehen der Anstieg der Ölpreise und die weiteren Entwicklungen in Frankreich besonders im Fokus der Anleger. Die angespannte Haushaltslage und jüngste gewaltsame Proteste gegen die Sparpläne der Regierung in Paris haben die Renditen französischer Anleihen auf mehrjährige Höchststände getrieben.

Im Tagesverlauf stehen dagegen nur wenige wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, die für neue Impulse sorgen könnten. Am Nachmittag haben Anleger die wöchentlichen Daten vom US-Arbeitsmarkt im Blick. Zuletzt waren die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stabil auf einem niedrigen Niveau. "Nur ein sprunghafter Anstieg der Erstanträge könnte Zweifel an der Solidität des Arbeitsmarktes aufkommen lassen und die Zinserhöhungsfantasie dämpfen", schreiben die Analysten der Helaba.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Weitere Links:

Bitcoin und der KI-Crash: Für Arthur Hayes ein Grund zum Optimismus bei Kryptowährungen
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Denis Vrublevski / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1237
0,0003
0,03
Japanischer Yen
176,569
-1,0110
-0,57
Britische Pfund
0,838
-0,0006
-0,07
Schweizer Franken
0,9223
-0,0039
-0,42
Hongkong-Dollar
8,8108
-0,0002
0,00
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächelt -- DAX tiefer -- Asiens Börsen sinken
Am heimischen Aktienmarkt geht es deutlich abwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegt. An den Börsen in Asien geht es am Donnerstag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen