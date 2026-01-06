Euro - Hongkong-Dollar

9,0989
 HKD
0,0057
0,06 %
Vor Inflationsdaten 06.01.2026 20:51:39

Euro verbilligt sich gegenüber dem US-Dollar - Das steckt dahinter

Euro verbilligt sich gegenüber dem US-Dollar - Das steckt dahinter

Der Kurs des Euro hat am Dienstag im späten New Yorker Handel noch etwas nachgegeben.

Mit 1,16838 US-Dollar markierte die Gemeinschaftswährung ein Tagestief. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1707 (Montag: 1,1664) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8541 (0,8573) Euro gekostet.

Wie schon zu Wochenbeginn fand der Euro auch am Dienstag keine klare Richtung. Zuletzt präsentierte sich der Dollar gegenüber dem Euro und fast allen anderen wichtigen Währungen stärker. Insgesamt aber hielten sich die Bewegungen in Grenzen.

/jkr/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1676
-0,0004
-0,04
Japanischer Yen
183,058
0,0780
0,04
Britische Pfund
0,8689
0,0013
0,15
Schweizer Franken
0,9313
-0,0003
-0,03
Hongkong-Dollar
9,0989
0,0057
0,06
