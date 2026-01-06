|Vor Inflationsdaten
|
06.01.2026 20:51:39
Euro verbilligt sich gegenüber dem US-Dollar - Das steckt dahinter
Mit 1,16838 US-Dollar markierte die Gemeinschaftswährung ein Tagestief. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1707 (Montag: 1,1664) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8541 (0,8573) Euro gekostet.
Wie schon zu Wochenbeginn fand der Euro auch am Dienstag keine klare Richtung. Zuletzt präsentierte sich der Dollar gegenüber dem Euro und fast allen anderen wichtigen Währungen stärker. Insgesamt aber hielten sich die Bewegungen in Grenzen.
/jkr/mis
FRANKFURT (dpa-AFX)
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1676
|
-0,0004
|
|
-0,04
|Japanischer Yen
|
183,058
|
0,0780
|
|
0,04
|Britische Pfund
|
0,8689
|
0,0013
|
|
0,15
|Schweizer Franken
|
0,9313
|
-0,0003
|
|
-0,03
|Hongkong-Dollar
|
9,0989
|
0,0057
|
|
0,06