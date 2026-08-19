|Devisen im Blick
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19.08.2026 20:48:00
Euro zum Dollar fester - Was die Gemeinschaftswährung stützt
Zu allen wichtigen Währungen geriet der Dollar unter Druck. Der US-Anleihemarkt reagierte mit sinkenden Renditen auf die unerwartete Ankündigung des US-Finanzministeriums, die Rückkäufe langlaufender Anleihen zu erhöhen. Der Schritt signalisiert Besorgnis über den anhaltenden Ausverkauf am Anleihemarkt, der die Renditen für 30-jährige Anleihen auf den höchsten Stand seit 2007 getrieben hatte. Der zuletzt deutliche Anstieg der Renditen hatte Sorgen an den Finanzmärkten ausgelöst.
"Ein heute beruhigter Anleihemarkt hat dazu geführt, dass der Dollar wieder nachgegeben hat", sagte Jane Foley, Leiterin der Devisenstrategie bei der Rabobank. "Dies geschieht vor dem Hintergrund von Inflations- und Angebotsrisiken sowie der Befürchtung, dass ein höherer Anteil von Hedgefonds am Bestand an Staatsanleihen den Markt nervöser machen könnte."
NEW YORK (dpa-AFX)
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Devisenkurse
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