|Ruhe am Devisenmarkt
|
20.11.2026 08:29:39
Euro zum Dollar nahezu unverändert: Kaum Bewegung am Devisenmarkt
"Zum Ende der Woche stehen keine wichtigen Datenveröffentlichungen mehr im Kalender", schreibt die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) in ihrem Morgenkommentar. Auffällig seien derzeit die zahlreichen Reden von Notenbankvertretern. Vor allem habe es viele Stimmen aus dem Kreis des Federal Open Market Committee (FOMC) der US-Notenbank Fed gegeben, die wiederholt auf die Notwendigkeit weiterer Leitzinserhöhungen hingewiesen hätten. Auch hinsichtlich der Europäischen Zentralbank werde eine restriktivere Geldpolitik eingepreist.
"Der Euro hat sich zum US-Dollar stabilisieren können, was möglicherweise auf den rückläufigen US-Renditevorteil zurückzuführen ist", so die Helaba-Experten. Noch sei es zu früh, um auf eine dauerhafte und deutliche Erholung zu setzen, denn der Abwärtstrend sei weiterhin intakt. "Entscheidend nach unten ist der Bereich um 1,0950 Dollar."
/stk/zb
FRANKFURT (dpa-AFX)
Weitere Links:
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,0969
|
-0,0001
|
|
-0,01
|Japanischer Yen
|
174,142
|
-0,9780
|
|
-0,56
|Britische Pfund
|
0,8377
|
0,0000
|
|
0,00
|Schweizer Franken
|
0,9214
|
-0,0045
|
|
-0,48
|Hongkong-Dollar
|
8,5981
|
-0,0037
|
|
-0,04
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen im Sinkflug -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernehmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.