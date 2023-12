Euro zum Dollar schwächer - Diese Marktdaten könnte den Devisenmarkt heute bewegen

Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0960 US-Dollar und damit moderat weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0962 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte stehen zwar einige Konjunkturdaten auf dem Programm. Allerdings handelt es sich überwiegend um Zahlen aus der zweiten Reihe mit nicht ganz so hoher Marktrelevanz. In Großbritannien dürften am Morgen neue Inflationsdaten auf Interesse stoßen, da sie große Bedeutung für die Geldpolitik der britischen Notenbank haben. In der Eurozone meldet sich aus den Reihen der EZB Chefvolkswirt Philip Lane zu Wort.

