|Devisen im Blick
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07.07.2026 21:03:00
Euro zum Dollar wenig verändert - die Gründe
Zuletzt notierte die europäische Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1427 US-Dollar und damit etwa auf dem Niveau des späten europäischen Währungsgeschäfts. Für größere Ausschläge fehlten die Impulse. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1433 (Montag: 1,1415) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8746 (0,8760) Euro gekostet.
NEW YORK (dpa-AFX)
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