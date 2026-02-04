|Devisen im Blick
|
04.02.2026 21:24:00
Eurokurs gibt etwas nach - Was den Markt bewegt
Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1808 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Nachmittag in Frankfurt auf 1,1820 (Dienstag: 1,1801) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8460 (0,8473) Euro.
Der Eurokurs hat in den vergangenen zwei Wochen im Vergleich zu Dollar zugelegt und übersprang Ende Januar erstmals wieder seit Sommer 2021 die Marke von 1,20 Dollar. Nach der Nominierung von Kevin Warsh als Chef der US-Notenbank Fed gab er dann wieder etwas nach.
/jsl/he
NEW YORK (dpa-AFX)
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1808
|
0,0025
|
|
0,21
|Japanischer Yen
|
185,31
|
0,2800
|
|
0,15
|Britische Pfund
|
0,8691
|
-0,0011
|
|
-0,13
|Schweizer Franken
|
0,9177
|
0,0010
|
|
0,11
|Hongkong-Dollar
|
9,2259
|
0,0198
|
|
0,21
