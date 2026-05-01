Euro - Chinesischer Renminbi Yuan

8,0088
 CNY
-0,0046
-0,06 %
CNY - EUR
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
CNY/EUR
>
Zinsen im Fokus 01.05.2026 21:08:00

Eurokurs gibt Gewinne zum Dollar wieder ab - die Gründe

Eurokurs gibt Gewinne zum Dollar wieder ab - die Gründe

Der Kurs des Euro hat kurz vor dem Wochenende anfängliche Gewinne zum US-Dollar wieder vollständig abgegeben.

Im späten US-Devisenhandel am Freitag wurde die Gemeinschaftswährung Euromit 1,1725 Dollar gehandelt, nachdem sie zuvor bis auf 1,1785 Dollar gestiegen war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstag auf 1,1702 Dollar festgesetzt.

Enttäuschende US-Konjunkturdaten konnten den Euro letztlich nur vorübergehend antreiben. Im April hatte sich die Stimmung in den Industriebetrieben überraschend nicht verändert. Der Einkaufsmanagerindex ISM verharrte auf 52,7 Punkten, während Volkswirte von einem Anstieg auf 53,2 Zähler ausgegangen waren.

NEW YORK (dpa-AFX)

Weitere Links:

US-Notenbank tastet Leitzins nicht an - Das bedeutet die Entscheidung der Fed für Anleger
EZB-Entscheid: Leitzins wird nicht angetastet - was das für Anleger und ihr Geld bedeutet
BoE entscheidet erwartungsgemäß: Keine Änderung beim Leitzins
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Yingko / Shutterstock.com,qvist / Shutterstock.com,isak55 / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,172
-0,0017
-0,14
Japanischer Yen
184,17
0,3900
0,21
Britische Pfund
0,8636
0,0010
0,12
Schweizer Franken
0,9165
0,0003
0,03
Hongkong-Dollar
9,1823
-0,0063
-0,07
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05:42 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
02.05.26 April 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX geht leichter ins lange Wochenende -- DAX letztlich in Grün
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen