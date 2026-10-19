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Ölpreise im Fokus 19.10.2026 21:21:00

Eurokurs stabilisiert sich nach Rückgang unter 1,12 US-Dollar

Eurokurs stabilisiert sich nach Rückgang unter 1,12 US-Dollar

Der Euro zeigt sich zum Wochenauftakt im US-Handel vergleichsweise stabil. Zuvor hatte die Gemeinschaftswährung eine wichtige Marke unterschritten.

Der Kurs des Euro hat sich im US-Handelsverlauf am Montag nur wenig bewegt. Nachdem die Gemeinschaftswährung im Vormittagshandel in Frankfurt zeitweise unter 1,12 US-Dollar gefallen war, erholte sie sich rasch. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostete der Euro 1,1211 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag in Frankfurt auf 1,1225 (Freitag: 1,1253) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8909 (0,8886) Euro.

NEW YORK (dpa-AFX)

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