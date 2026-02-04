|Devisen im Blick
|
04.02.2026 09:11:00
Eurokurs steigt weiter über 1,18 US-Dollar - Was den Markt bewegt
Nachdem der Euro am Montag unter 1,18 Dollar gefallen war, konnte sich der Kurs weiter von den Verlusten von Ende der vergangenen Woche erholen.
Nach Einschätzung der Dekabank dürften die im weiteren Tagesverlauf anstehenden Konjunkturdaten "kaum unmittelbare Marktrelevanz haben". Im Fokus stehen Inflationsdaten aus der Eurozone für Januar. Am Markt wird ein Rückgang der Teuerung auf 1,7 Prozent erwartet, nachdem die Inflation im Dezember bei 1,9 Prozent gelegen hatte.
"Für die morgige EZB-Zinsentscheidung ergibt sich daraus aus unserer Sicht jedoch weiterhin kein Handlungsbedarf, denn es wird ohnehin mit vorübergehend sehr niedrigen Inflationsraten zu Jahresbeginn gerechnet", schreiben die Experten der Dekabank. Am Markt wird allgemein erwartet, dass die Europäische Zentralbank die Leitzinsen am Donnerstag weiter unverändert belässt.
FRANKFURT (dpa-AFX)
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Ferumov / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1836
|
0,0017
|
|
0,15
|Japanischer Yen
|
185,12
|
1,0400
|
|
0,57
|Britische Pfund
|
0,8621
|
-0,0008
|
|
-0,09
|Schweizer Franken
|
0,918
|
0,0017
|
|
0,18
|Hongkong-Dollar
|
9,2457
|
0,0143
|
|
0,16
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX etwas fester -- DAX leicht im Plus -- Asiens Börsen mehrheitlich fester
Am Mittwoch zeigt sich an der Wiener Börse ein leicht positives Handelsumfeld. Der DAX präsentiert sich mit freundlicher Tendenz. Am Mittwoch zeigen sich die asiatischen Börsen mehrheitlich höher.