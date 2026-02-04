Dollarkurs

1,1836
 USD
0,0017
0,15 %
USD - EUR
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
USD/EUR
>
Devisen im Blick 04.02.2026 09:11:00

Eurokurs steigt weiter über 1,18 US-Dollar - Was den Markt bewegt

Eurokurs steigt weiter über 1,18 US-Dollar - Was den Markt bewegt

Der Kurs des Euro ist am Mittwoch weiter gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1832 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend.

Nachdem der Euro am Montag unter 1,18 Dollar gefallen war, konnte sich der Kurs weiter von den Verlusten von Ende der vergangenen Woche erholen.

Nach Einschätzung der Dekabank dürften die im weiteren Tagesverlauf anstehenden Konjunkturdaten "kaum unmittelbare Marktrelevanz haben". Im Fokus stehen Inflationsdaten aus der Eurozone für Januar. Am Markt wird ein Rückgang der Teuerung auf 1,7 Prozent erwartet, nachdem die Inflation im Dezember bei 1,9 Prozent gelegen hatte.

"Für die morgige EZB-Zinsentscheidung ergibt sich daraus aus unserer Sicht jedoch weiterhin kein Handlungsbedarf, denn es wird ohnehin mit vorübergehend sehr niedrigen Inflationsraten zu Jahresbeginn gerechnet", schreiben die Experten der Dekabank. Am Markt wird allgemein erwartet, dass die Europäische Zentralbank die Leitzinsen am Donnerstag weiter unverändert belässt.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Weitere Links:

Ripple verzichtet auf IPO: Warum der Krypto-Riese privat bleibt und dennoch expandiert
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Ferumov / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1836
0,0017
0,15
Japanischer Yen
185,12
1,0400
0,57
Britische Pfund
0,8621
-0,0008
-0,09
Schweizer Franken
0,918
0,0017
0,18
Hongkong-Dollar
9,2457
0,0143
0,16
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas fester -- DAX leicht im Plus -- Asiens Börsen mehrheitlich fester
Am Mittwoch zeigt sich an der Wiener Börse ein leicht positives Handelsumfeld. Der DAX präsentiert sich mit freundlicher Tendenz. Am Mittwoch zeigen sich die asiatischen Börsen mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen