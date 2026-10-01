|Devisen im Blick
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01.10.2026 21:05:00
Eurokurs unter Druck: Das belastet die Gemeinschaftswährung
Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung Euro
Erneut schürten steigende Ölpreise Inflationssorgen, was die Spekulation auf eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank Fed verstärkte. Dies sorgte für Auftrieb beim Dollar, während der Euro im Gegenzug weiter unter Druck geriet.
/la/nas
NEW YORK (dpa-AFX)
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