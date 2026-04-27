|Devisen im Blick
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27.04.2026 21:00:00
Eurokurs zum US-Dollar etwas höher - die Gründe
Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1723 Dollar. Sie lag damit nur noch etwas höher als im frühen Handel. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1749 (Freitag: 1,1712) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8511 (0,8538) Euro gekostet.
Die Unsicherheit mit Blick auf den Iran-Krieg bleibt hoch. Diplomatische Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs haben am Wochenende keine Fortschritte gemacht. US-Präsident Donald Trump sagte eine angekündigte Reise seiner Unterhändler nach Pakistan am Samstag kurzfristig ab - zum zweiten Mal in einer Woche. Er begründete dies auch mit einem inakzeptablen Vorschlag des Irans. Die Straße von Hormus bleibt damit fast vollständig geschlossen.
NEW YORK (dpa-AFX)
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