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19.08.2026 06:00:04
Europeans dash to save as inflation fears stifle economic recovery
Crisis-weary households are reluctant to spendWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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