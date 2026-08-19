19.08.2026 06:00:04

Europeans dash to save as inflation fears stifle economic recovery

Crisis-weary households are reluctant to spendWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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US-Börsen etwas höher -- ATX letztlich tiefer -- DAX nach Richtungssuche wenig bewegt -- Asiens Börsen schließen vorwiegend tief im Minus
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigen sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.
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