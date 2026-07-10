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11.07.2026 00:15:00
Even with Gold Below $4,150 and Bitcoin Under $64,000, I'd Still Rather Buy This Unstoppable Dividend Stock in July
My big problem with gold and Bitcoin (CRYPTO: BTC) is that they aren't operating businesses. An ounce of gold will always be an ounce of gold, and one Bitcoin will always be one Bitcoin. The value of either can only rise if someone else is willing to pay more for it. But right now, gold is down 25% from its recent high, while Bitcoin is down nearly 50%.I'd rather buy one of the world's largest consumer staples stocks while it is down nearly 30%. Not only has that drop pushed its yield up to 4.1%, which is historically high, but this food and beverage giant is already making changes to its business to get back on track. Here's why I'd buy PepsiCo (NASDAQ: PEP) over gold and Bitcoin in July.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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