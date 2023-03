Experten gehen davon aus, dass dieser Coin schon in wenigen Wochen eine Kursexplosion hinlegt und um das 20-fache ansteigt

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Ist 2023 ein Kryptojahr? Im Jänner war man sich einig, dass das der Fall sein wird. Die Bullen haben pünktlich zum Jahreswechsel das Ruder übernommen und angefangen, Verluste vom letzten Jahr wieder gutzumachen. Im Februar kommen Inflations- und Regulierungsängste bei den Anlegern wieder zurück. Der Kurs kann sich zwar auf hohem Niveau halten, allerdings bewegt sich der Markt schon eine Zeit lang seitwärts und es fehlt noch ein Impuls, um die nächste Rallye in Gang zu setzen. Natürlich ist das nicht bei allen Coins der Fall. Der KI-Hype hat erst SingularityNET um weitere 100 % steigen lassen, der seinen Wert damit in diesem Jahr schon vervielfacht hat. Nun kommt im April ein Coin, der das noch deutlich toppen könnte.

Move 2 Earn trifft auf Metaverse

Fight Out ist ein Move 2 Earn Projekt, das deutlich mehr kann, als die Bisherigen. Bis jetzt waren Apps in diesem Bereich auf das Gehen ausgerichtet und haben Usern Coins für Schritte oder zurückgelegte Entfernung ausgegeben. Der Hype um Stepn und Co. war groß – die Begeisterung jedoch nur von kurzer Dauer. Kein Wunder. Kann man viel Geld mit Schritten verdienen, spricht auch jeder davon. Sinkt der Kurs, spricht dagegen niemand von einer App, die Schritte zählen kann.

Fight Out geht hier ganz neue Wege, um nicht demselben Schicksal zu erliegen. Hier begleitet man den Nutzer ins Fitnessstudio. Zum Start erhält man einen NFT in Form eines Avatars, mit dem man durch das Metaverse reisen und gegen andere User in kleinen Challenges antreten kann. Um dabei bessere Chancen zu haben, kann man seinen Avatar-NFT auch entwickeln und in Stärke, Technik und Ausdauer aufleveln. Das hat aber seinen Preis: Wer die Attribute auf seinen Charakter im Metaverse übertragen möchte, der muss diese auch im echten Leben trainieren.

Wer also mehr Ausdauer für seinen Avatar möchte, muss in der realen Welt Ausdauer trainieren. So schafft Fight Out neben dem Anreiz durch REPS-Token, die man täglich verdienen kann, auch durch den spielerischen Ansatz zusätzliche Motivation, sich zu bewegen und fit zu bleiben. Durch das Aufleveln des NFTs, die Challenges gegen andere User und die Möglichkeit, Trainingspläne in der App abzurufen, die individuell an die Ziele der User angepasst sind, sorgt das Team dafür, dass Nutzer auch im Ökosystem bleiben, wenn der FGHT-Kurs sinken sollte. Außerdem wird es die Möglichkeit geben, in der App Video-Kampfsportkurse zu absolvieren, wodurch ein weiterer Mehrwert geschaffen wird.

Alles deutet auf einen massiven Anstieg nach dem Launch hin

Aktuell scheint es so, als würde Fight Out alles mitbringen, um zu einem der erfolgreichsten Krypto-Projekte in diesem Jahr zu werden. Das Alleinstellungsmerkmal und der reale Nutzen sind auf jeden Fall gegeben und auch weitere Faktoren deuten darauf hin, dass das Vorhaben erfolgreich sein wird. So hat der Twitter-Account zum Beispiel schon weit mehr als 100.000 Follower und Größen aus dem Profi-Kampfsport konnten als Markenbotschafter für das Projekt gewonnen werden. Auch die Tatsache, dass der FGHT-Token im Presale schon fast 5 Millionen Dollar umgesetzt hat, spricht dafür, dass der Coin nach dem Launch durch die Decke gehen könnte. So hohe Summen kommen im Vorverkauf nicht alle Tage zum Vorschein.

Wer in Fight Out investieren möchte, indem er FGHT-Token direkt im ICO kauft, kann schon hohe nominale Gewinne verbuchen, bevor der Coin überhaupt an den Kryptobörsen gelistet wird. Zum einen gibt es ein starkes Bonusprogramm für Investoren, die noch im Vorverkauf einsteigen. Diese können hier bis zu 67 % Bonus auf ihre Einzahlung erhalten, abhängig von der Höhe der Investition und der Sperrfrist, für die man sich entscheidet.

Zum Anderen steigt auch der Preis des $FGHT im Presale alle 12 Stunden. Aktuell erhält man einen FGHT für 0,02553 USDT. Gelistet wird der Coin Anfang April 2023 für 0,0333 USDT. Wer also noch vor der nächsten Preiserhöhung einsteigt, kann sich bis zum Listing schon über einen Buchgewinn von rund 30 % freuen. Wird bei der Einzahlung ein Bonus beansprucht, fällt dieser sogar noch deutlich höher aus. Für April haben bereits 7 Kryptobörsen das Listing des FGHT-Tokens bestätigt. Dort wird der Kurs dann durch Angebot und Nachfrage gesteuert und hat das Potenzial, stark anzusteigen. Experten erwarten einen Anstieg um das 20-fache des aktuellen Preises.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.