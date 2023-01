Experten glauben, dass diese Kryptowährung im kommenden Jahr 50-fach im Wert steigen wird

Die Kryptowährungsbranche ist bekannt für ihre Volatilität und schnellen Veränderungen. In den letzten Monaten hat eine bestimmte Währung jedoch die Aufmerksamkeit von Experten auf sich gezogen, die glauben, dass sie im kommenden Jahr eine beeindruckende Performance zeigen wird. Diese Kryptowährung könnte, laut Prognosen einiger Branchenexperten, im Wert um das 50-fache steigen. In diesem Artikel werden wir uns die Gründe für diese Prognose genauer ansehen und diskutieren, ob sie tatsächlich realistisch ist.

C+Charge verbindet die Wachstumsmärkte der Elektromobilität und der Blockchaintechnologie

Die massenhafte Einführung von Elektrofahrzeugen wird immer mehr zur Realität, und ihre Beliebtheit wächst exponentiell, da der Bedarf an nachhaltigen Transportmitteln steigt. Um mit dieser steigenden Nachfrage Schritt halten zu können, werden jedoch mehr zuverlässige und leicht zugängliche Ladestationen und effektive EV-Ladeplattformen benötigt. Da heute so viele E-Fahrzeuge unterwegs sind, ist ein einfacher Zugang zu diesen notwendigen Energiequellen wichtiger denn je.

Auch wenn es inzwischen immer mehr Ladestationen für Elektrofahrzeuge gibt, befindet sich die für die Unterstützung von Elektrofahrzeugen erforderliche Infrastruktur noch in einem frühen Stadium. Hier kommt C+Charge ins Spiel – eine innovative, mit der Blockchain verbundene Ladeplattform für Elektrofahrzeuge, die die Art und Weise, wie wir unsere Elektrofahrzeuge aufladen, revolutionieren und so einfach und stressfrei wie möglich gestalten möchte.

C+Charge wurde entwickelt, um den steigenden Anforderungen von E-Auto-Besitzern gerecht zu werden, indem es ihnen ermöglicht, sich nahtlos und einfach mit Ladenetzwerken zu verbinden. Mit dieser App können die Nutzer in Sekundenschnelle eine nahegelegene Ladestation ausfindig machen, mühelos ein bestimmtes Zeitfenster reservieren und sich sogar daran erinnern lassen, wann sie an die Steckdose müssen. Vorbei sind die Zeiten, in denen sich Elektroautofahrer Sorgen machen mussten, dass ihnen der Saft ausgeht, weil eine öffentliche Ladestation nicht zur Verfügung steht – C+Charge sorgt dafür, dass ihre Elektrofahrzeuge zu den besten verfügbaren Preisen aufgeladen werden.

Warum EV-Ladeplattformen benötigt werden

Da E-Fahrzeuge immer beliebter werden, ist eine allumfassende Ladelösung unerlässlich. Obwohl die Zahl der Ladestationen für Elektroautos immer weiter steigt, sind sie noch lange nicht so weit verbreitet wie Zapfsäulen. Hier sind EV-Apps sehr hilfreich: Sie bieten Fahrern eine bequeme Möglichkeit, Ladestationen für Elektrofahrzeuge zu finden und ihre Fahrten so zu planen, dass ihnen nicht der Saft ausgeht.

Ladeplattformen für Elektroautos bieten eine Vielzahl von Funktionen, die den Prozess für die Fahrer vereinfachen. Mit Hilfe von Apps können Sie beispielsweise hilfreiche Erinnerungen einstellen, wann es Zeit ist, Ihr Fahrzeug aufzuladen, den Ladevorgang aus der Ferne zu starten oder zu beenden und das Aufladen zu Zeiten außerhalb der Spitzenlastzeiten zu arrangieren, was in Bezug auf die Energiekosten günstiger sein kann.

Andere Anwendungen wie C+Charge gehen sogar noch weiter, indem sie den Fahrern Zugang zu aktuellen Informationen über die Verfügbarkeit von Ladestationen, Preise und die verschiedenen verfügbaren Steckertypen geben. Dies ist äußerst hilfreich, um Fahrten im Voraus zu planen und unliebsame Überraschungen zu vermeiden. Viele Apps bieten auch Mitgliedschaftspläne für diejenigen an, die sie regelmäßig nutzen.

EV-Ladeplattform C+Charge

Angesichts des rasanten Fortschritts der Elektrofahrzeugindustrie sind sichere und bequeme Ladeplattformen für Elektrofahrzeuge wichtiger denn je. C+Charge will die Branche mit seiner innovativen Blockchain-Plattform anführen, die Besitzer von Elektroautos für mühelose Zahlungstransaktionen mit Ladenetzwerken verbindet.

C+Charge verbessert den Zahlungsvorgang durch die Integration der Blockchain-Technologie und die Schaffung eines Peer-to-Peer-Systems. Dies ermöglicht es den Nutzern, schnell und direkt aus ihrem digitalen Portemonnaie zu bezahlen und so herkömmliche Systeme mit ihren langen Wartezeiten und hohen Gebühren zu vermeiden. Darüber hinaus ist C+Charge völlig transparent; es bietet den Besitzern von Elektrofahrzeugen Echtzeitinformationen über die Kosten des Aufladens.

Nachhaltigkeit ist die treibende Kraft hinter C+Charge’s Mission. Dank der Partnerschaft mit Flowcarbon können Besitzer von Elektroautos über die Plattform Emissionsgutschriften und Belohnungen in Form von nachhaltiger Kryptowährung erwerben. Dies ermöglicht es Benutzern, Goodness Nature Tokens ($GNT) von Flowcarbon zu erhalten.

GNT-Token sind ein vertrauenswürdiger und freiwilliger Kohlenstoffkredit, der von den Risikokapitalfirmen a16z Crypto und Samsung Next sowie dem Fondsmanager Invesco unterstützt wird. Besitzer von Elektroautos können mehr GNT-Token verdienen, indem sie einfach ihr Auto aufladen – und CCHG-Inhaber haben die Möglichkeit, auch passive Gutschriften zu erhalten: Alle Transaktionen auf der C+Charge-Plattform werden mit einer Steuer von 1 % belastet, die in den Kauf von GNT-Kohlenstoffgutschriften fließt, die dann unter den CCHG-Token-Inhabern auf der Grundlage ihrer Bestände verteilt werden.

Diese bahnbrechende Funktion wird Fahrer von Elektrofahrzeugen dazu inspirieren, einen positiven Beitrag zum Umweltschutz zu leisten und gleichzeitig Anreize für ihre Bemühungen zu erhalten. Darüber hinaus werden die Emissionsgutschriften leichter zugänglich, was andere dazu ermutigt, von benzinbetriebenen Autos auf E-Fahrzeuge umzusteigen – was letztendlich zu weniger Emissionen weltweit führt.

Merkmale der EV-Ladeplattform von C+Charge

C+Charge ist die perfekte Plattform für das Aufladen von Elektrofahrzeugen und die Verfolgung von Emissionsgutschriften, da sie nicht nur die Suche nach verfügbaren Ladestationen in der Nähe vereinfacht und Wartezeiten in Echtzeit anzeigt, sondern auch technische Diagnosen verschiedener Ladestationen bereitstellt, um den Nutzern alle benötigten Informationen an einem Ort zu geben.

C+Charge bietet auch eine einzigartige Lösung für Immobilienverwalter, die die Möglichkeit benötigen, den Stromverbrauch jedes einzelnen Elektrofahrzeugs zu überwachen. Die Möglichkeit, den Ladevorgang einzelner E-Fahrzeuge genau zu verfolgen, ohne dass Nicht-EV-Fahrer belastet werden, wird Vermieter und Unternehmen dazu ermutigen, zusätzliche Ladestationen zu installieren. Auf diese Weise können sie nicht nur von höheren Einnahmen profitieren, sondern auch von einer verbesserten Kundenzufriedenheit und einem geringeren Aufwand bei der Verwaltung der mit ihren Ladestationen verbundenen Energiekosten.

Die EV-Ladeplattform C+Charge und ihr Utility-Token sind ein Beispiel für die Umsetzung der Blockchain-Technologie in der realen Welt. Durch die Bereitstellung eines bahnbrechenden Kundenerlebnisses mit transparenter Preisgestaltung stellt C+Charge sicher, dass die Nutzer einen effizienten, rationalisierten Service erhalten, der ihren Bedürfnissen entspricht.

C+Charge hat in seinem Vorverkauf bereits 400.200 $ gesammelt, Tendenz steigend. Der CCHG-Kryptowährungsvorverkauf verkauft derzeit Token zu 0,013 USDT, bis zur zweiten Stufe, wenn sie auf 0.0165 USTD steigen, bevor sie am 31. März 2023 an den Börsen eingeführt werden. Aktuell ist also der beste und günstigste Zeitpunkt, um in C+Charge zu investieren.