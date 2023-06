Experten prognostizieren, dass diese 5 Millionen $ Kryptowährung in 2023 um 1000 % explodiert

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Fortlaufend gibt es neue Krypto-Presales, die den digitalen Währungsmarkt verändern wollen. Nicht jedes Krypto-Projekt wird sich durchsetzen. Bei manch einem neuen Coin winken attraktive Chancen für Früh-Investoren, die sich schon rabattiert in den Vorverkauf einkaufen. Mit Wall Street Memes gibt es einen neuen Meme-Coin. Dies scheint bereits auf den ersten Blick attraktiv – denn neben der Künstlichen Intelligenz ist das Segment der Crypto Memes das Hype-Thema in 2023. Wer jedoch PEPE oder TURBO verpasst hat, muss nicht verzagen – denn Experten prognostizieren für die 5 Millionen $ Kryptowährung eine Rendite von über 1000 %.

5 Millionen $ in weniger als zwei Wochen: FOMO & starkes Momentum

Noch keine zwei Wochen ist der Start des neuen Meme-Coins her, der es mit DOGE, PEPE & Co. aufnehmen könnte. Wall Street Memes (WSM) konnte in diesem Zeitraum über fünf Millionen $ einsammeln. Bei Redaktionsschluss beläuft sich das Raising Capital auf 5,076 Millionen $. Damit investieren Mitglieder der Krypto-Community aktuell über 400.000 $ pro Tag in den WSM Meme-Coin. Ganz gleich, ob SEC-Klage, Krypto-Crash oder hohe Inflationsdaten – das Geld fließt weiter in WSM und offenbart eine ausgeprägte relative Stärke.

$5M raised and you’re still hating pic.twitter.com/GFel7M72bX — Wall Street Memes (@wallstmemes) June 7, 2023

Krypto-Fans lieben Wall Street Memes: Die Community als Erfolgsfaktor

Die Community ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für Meme-Coins. Denn die Community schafft eine starke Nachfrage und fördert die Verbreitung des Meme-Coins. Durch soziale Medien und Foren teilen die Mitglieder Informationen und sorgen für eine breite Aufmerksamkeit – der vielzitierte virale Effekt tritt ein. Zudem unterstützt die Community den Meme-Coin durch aktive Beteiligung und Investitionen. Dies kann zu einem positiven Loop führen, bei dem steigendes Interesse und Wertzuwachs den Coin noch attraktiver machen.

Schließlich schafft eine starke Gemeinschaft auch Vertrauen und Stabilität. Denn seien wir mal ehrlich – die Menschen sind Herdentiere. Wenn über eine Million Menschen ein Krypto-Projekt gut finden, spricht vieles dafür, dass vielversprechende Chancen vorliegen. Dies mag nicht immer rational sein, ist aber Realität.

Die Community spielt somit eine entscheidende Rolle für den Erfolg von Meme-Coins. Wall Street Memes hat hier bereits einen enormen Vorteil gegenüber anderen Coins. Mit einer kumulierten Followerzahl von über einer Million auf verschiedenen Kanälen besitzt Wall Street Memes bereits vor dem Start eine etablierte und engagierte Community. Dies bedeutet, dass FOMO (Fear of Missing Out) bereits jetzt auf den Presale trifft und ein rasantes Interesse an dem neuen Meme-Coin generiert.

Das Instagram-Konto von wallstbets hat über 524.000 treue Follower, während es auf Twitter 224.000 sind. Zudem haben wallstgonewild und wallstbullsnft jeweils über 100.000 Follower auf Instagram. Diese große Community gibt dem neuen Meme-Coin eine solide Grundlage, inklusive höhere Sichtbarkeit und Glaubwürdigkeit. Andere Meme-Coins müssen hingegen mühselig ihre Community aufbauen und um jeden einzelnen Follower kämpfen.

Wall Street Memes: Der Community-Token mit Underdog-Flair

Die Wall Street Bets-Bewegung ist eine Online-Community, die sich auf Reddit formiert hat und ursprünglich als Ort diente, um über Aktien und Finanzmärkte zu diskutieren. Die Bewegung gewann jedoch an Popularität, als sie begann, koordinierte Investitionen in bestimmte Aktien vorzunehmen, um große institutionelle Investoren herauszufordern. Gamestop bleibt uns wohl alle für immer im Gedächtnis.

Als Reaktion darauf entstand eine neue Online-Community namens Wall Street Memes, die sich mit Memes und einer lebendigen Unterhaltung rund um das Thema Finanzen beschäftigt. Diese neue Community hat einzigartige Dynamiken und eine engagierte Anhängerschaft, die sich in verschiedenen Social-Media-Kanälen organisiert und austauscht.

Dabei verfolgt Wall Street Memes eine Vision: dem kleinen Mann zu helfen, es mit der Finanzelite aufzunehmen. Ähnlich wie bei den Aktionen gegen Unternehmen wie Gamestop und AMC in der Welt der Aktienmärkte, bringt Wall Street Memes diesen Ansatz nun in die Krypto-Welt. Ein wesentlicher Unterschied besteht darin, dass der Token zu 100 % dem Wohl der Gemeinschaft gewidmet ist. Die Gemeinschaft steht im Mittelpunkt, und jeder hat die gleiche Chance, von den Vorteilen und dem Erfolg des Tokens zu profitieren.

100 % der Token für die Community

Eine 100%ige Beteiligung der Community am Total Supply der Token ist bullisch. Es gibt keine typischen Dumps durch Insider, da die Community die einzigen Token-Inhaber sind. Kapitalverwässerungen durch VC-Token-Unlocks sind ebenfalls ausgeschlossen, was das Vertrauen stärkt. Der vielzitierte Rug-Pull ist auch nicht möglich, da die Community die volle Kontrolle über die Token hat. Diese Faktoren schaffen eine stabile und sichere Umgebung, die das Wachstum und den Erfolg des Tokens begünstigt.

50 % der Token werden im Presale bereits an die Community verkauft. Weitere 30 % sind für Rewards reserviert. Dies lässt darauf schließen, dass attraktive Airdrops auf die WSM-Halter warten, die ein Investment noch profitabler machen. Bereits jetzt veranstaltet Wall Street Memes einen ersten 50.000 $-Airdrop. Die anderen 20 % sind als Liquidität für die CEX- und DEX-Börsen gedacht. Auch dies wird der leidenschaftlichen Community zugutekommen.

Nur noch rund 200.000 $ fehlen bis zur nächsten Preisanhebung, bei welcher sich der Token von 0,0277 auf 0,028 $ verteuert. Bereits heute dürfte somit eine weitere Phase enden. Weiterhin bleiben für Früh-Investoren attraktive Buchgewinne möglich, obgleich die große Rendite nach dem ICO warten dürfte. Der frühe Einstieg lohnt sich und gelingt auch intuitiv über die eigens dafür eingerichtete Presale-Plattform. Auf der offiziellen Website verbinden Anleger das Krypto-Wallet und tauschen dann ETH/USDT gegen WSM.

