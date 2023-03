Experten würden diese Kryptowährung in den nächsten drei Tagen kaufen, um über 1000 % Rendite in 2023 zu erzielen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Mit rund 5,5 Millionen $ Raising Capital konnte der neue Move-2-Earn-Coin im Jahr 2023 eine starke Anziehungskraft ausüben, um trotz schwachem Gesamtmarkt in den letzten Tagen und Wochen fleißig Kapital einzusammeln. Nun haben Investoren nur noch rund drei Tage Zeit, um die FGHT Token für 0,02850 $ zu erwerben, bevor es die nächste Preisanhebung gibt. Insgesamt wird sich der Token-Preis bis zum ICO noch auf 0,0333 $ verteuern. Damit sind immer noch rund 17 % Buchgewinne vor dem ersten Listing möglich, mit denen sich Früh-Investoren eine Art Absicherung verschaffen können.

Doch warum hat Fight Out auch darüber hinaus massives Zukunftspotenzial, sodass erste Trader durchaus 10x Potenzial bei einem rechtzeitigen Investment in die neue Fitness-Kryptowährung prognostizieren?

Mehr über Fight Out erfahren

Fight Out: Move-2-Earn-Ökosystem mit Highend-Fitnessstudios & Fitness-Metaverse

„Hart trainieren. Kämpfe leicht. Groß gewinnen. Wir entwickeln Fight Out, ein Web3-integriertes Play-to-Earn-Spiel, bei dem die Spieler in einer Vielzahl von Spielmodi gegeneinander antreten können, um Geldprämien und digitale Werte zu gewinnen.“

Fight Out ist als Smartphone-App konzipiert, die im zweiten Quartal 2023 veröffentlicht werden soll. Die Nutzer können fortan ihre körperliche Leistung mithilfe von Smartphone- und Wearable-Technologie messen. Somit können die Sportler Belohnungen verdienen, indem sie M2E-Aufgaben erfüllen und mit einem Token-Avatar im Fight Out-Metaverse interagieren. Dieser Avatar entwickelt sich korrespondierend mit den realen Trainingsfortschritten.

Die Kryptowährung FGHT, ein Ethereum-basierter ERC-20-Token, steht im Mittelpunkt der Web3-Plattform-Ökonomie. Die Nutzer können FGHT verwenden, um an Wettbewerben teilzunehmen. Fight Out funktioniert als Abo-Dienst, die Abonnements kann man mit FGHT bezahlen und erhält dafür einen 25% Rabatt.

Der REPS-Token von Fight Out wird als Off-Chain-Währung zum Kauf von Waren und Dienstleistungen verwendet, z.B. für Fitnessberatungen oder digitale Items. Fight Out verfolgt hier einen ganzheitlichen Ansatz und geht deutlich weiter als veraltete M2E-Coins wie STEPN.

Fight Out macht Gaming gesünder, fitter und aktiver

Die Spieleindustrie befindet sich in einer schwierigen Situation, da große Spielekonzerne die Rechte an allen beliebten Titeln besitzen und eine Monetarisierung kaum dem Gamer zugutekommt. Diese Modelle zielen ausnahmslos darauf ab, den Spielern so viel Geld wie möglich abzunehmen, ohne eine über den Unterhaltungsfaktor hinausgehende Gegenleistung zu schaffen. Häufig machen die Spiele süchtig, sind dennoch nur begrenzt unterhaltsam, und lenken den Fokus zu stark auf die Gaming-Welt. Dann werden eigentlich wichtige Lebensbereiche wie Fitness und Gesundheit vernachlässigt, ein steigendes Krankheitsrisiko ist die Folge.

„Wir sind der Meinung, dass Gamer für ihre harte Arbeit, ihre Leistungen und ihre Beiträge zur Gaming-Community belohnt werden sollten.“

Bei Fight Out soll sich alles ändern. Intuitives Gaming im Metaverse wird mit sportlicher Aktivität verbunden. Damit spricht Fight Out eine gigantische Zielgruppe an – denn sowohl Gamer als auch Fitness-Enthusiasten könnten hier auf ihre Kosten kommen.

„Wir glauben, dass jeder einen gesunden, aktiven Lebensstil führen sollte und dass die Gesellschaft dadurch besser wird.“

Mit mehr Sport und Gesundheit dürfte die Gesellschaft zufriedener und glücklicher werden. Denn Fight Out stellt die Menschen und deren Fitness in den Mittelpunkt. Da Sport nachweislich die Gesundheit schützt, das Leben verlängert und auch glücklicher macht, möchte man zusätzliche Anreize für diesen Lifestyle schaffen.

Zum Fight Out Presale

Rendite mit FGHT: Rewards durch hartes Training & Sport

Um Menschen dauerhaft zu motivieren, sportlich aktiv zu sein und auch zu bleiben, bedarf es oft eines zusätzlichen Anreizes. Fight Out hat erkannt, dass sich eine Belohnung für positives Verhalten und die spielerische Gestaltung des Prozesses bewährt haben. Infolgedessen kann man die Nutzer langfristig motivieren, neue Gewohnheiten zu entwickeln und auch zu etablieren.

Mit dem Reward-Token REPS erhalten die Nutzer von Web3 die Möglichkeit, einfach in die Plattform einzusteigen, indem sie kontinuierlich Rewards verdienen. Zusätzlich hat Fight Out digitale Assets, exklusive reale Gegenstände und auch Real-Life-Erfahrungen integriert. Wer zusätzliche REPS benötigt, kann dies mit FGHT kaufen. Dies unterstützt die Nachfrage nach FGHT Token.

Jetzt Fight Out im Presale kaufen, 67 % Bonus erhalten und über 1000 % Gewinne erzielen

Der Fight Out Vorverkauf ist öffentlich konzipiert. Jeder Anleger kann sich mit FGHT Token eindecken und auf massive Gewinne spekulieren. Dabei haben die Investoren die Wahl zwischen verschiedenen Sperrfristen, von denen auch die Auszahlung der Bonus-Token abhängt. Insgesamt lassen sich mit der richtigen Investitionssumme (über 50.000 $) und 36-Monate-Sperrfrist kumuliert 67 % Bonus-Token erhalten, die zusätzlich zu den Buchgewinnen vor dem ICO einen attraktiven Puffer sichern. In Zukunft kann man dann auf eine wachstumsstarke Entwicklung von Fight Out spekulieren, die möglicherweise in einer 10x Performance endet. Das attraktive Konzept, diverse USPs und der wachstumsstarke Zielmarkt sind starke Argumente für FGHT.

Jetzt noch günstig FGHT Token kaufen