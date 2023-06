EZB: Internationale Rolle des Euro bleibt 2022 stabil

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die internationale Rolle des Euro ist im vergangenen Jahr in etwa stabil geblieben. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrem jährlich erscheinenden Bericht mitteilte, stieg der Anteil des Euro an den Devisenreserven mit bekannter Zusammensetzung zu konstanten Wechselkursen um 0,5 Prozentpunkte auf 20,5 Prozent. Der Anteil des US-Dollar betrug rund 58 Prozent und der Yen-Anteil 5 Prozent. Der Anteil des Euro an ausstehenden internationalen Schuldverschreibungen (ohne Emissionen in lokaler Währung) nahm um 1,2 Prozentpunkte auf 22,0 Prozent zu und der Anteil an ausstehenden internationalen Krediten von Banken außerhalb des Euroraums an Kunden außerhalb des Euroraums um 2,4 Prozentpunkte auf 19,2 Prozent.

Der Anteil des Euro an entsprechenden Bankeinlagen erhöhte sich um 1,6 Prozentpunkte auf 17,7 Prozent und der Anteil an in Fremdwährung emittierten Anleihen um 0,1 Punkt auf 24,7 Prozent. Einen geringeren Anteil als im Vorjahr hatte der Euro dagegen als Rechnungswährung bei Güterexporten aus dem Euroraum in Drittstatten (minus 0,4 Prozentpunkte auf 59,3 Prozent) und als Rechnungswährung bei Importen aus Drittstaaten (minus 0,5 Prozentpunkte auf 51,6 Prozent.

Die Nachfrage nach Euro-Bargeld aus Drittstaaten nahm 2022 um 11 Prozent ab - ein Rekordwert. Nach Angaben der EZB war das Jahr in dieser Hinsicht zweigeteilt: In der ersten Hälfte stieg die Nettolieferung von Euro-Banknoten im Zuge des Ukraine-Kriegs um 8 Prozent, im Juni nahm sie schlagartig um 4 Prozent ab, um dann in den Folgemonaten wieder anzuziehen. Die EZB erklärt den "beispiellosen Rückgang" im Juni mit den wegen der erwarteten Leitzinserhöhung gestiegenen Opportunitätskosten der Bargeldhaltung. Auch hätten geopolitische Faktoren eine Rolle gespielt.

Laut EZB war der Euro 2022 weiterhin die zweitwichtigste internationale Währung nach dem US-Dollar. "Trotz einer Reihe neuer Schocks blieb die internationale Rolle des Euro im Jahr 2022 widerstandsfähig. Diese Widerstandsfähigkeit ist bemerkenswert", erklärte EZB-Präsidentin Christine Lagarde . Allerdings sollte der Status als internationale Währung nicht als gegeben angesehen werden. "Diese neue Situation erhöht die Verantwortung der europäischen Politik dafür, die Bedingungen zu schaffen, unter denen der Euro gedeihen kann".

Laut EZB wird die internationale Rolle des Euro künftig in erster Linie durch eine vertiefte Wirtschafts- und Währungsunion, darunter eine weiter entwickelte Kapitalmarktunion, und eine solide Wirtschaftspolitik bestimmt werden. Die EU will die internationale Rolle des Euro - auch aus Gründen einer strategischen Autonomie - gegenüber dem US-Dollar stärken.

Eine interessante Randnotiz: Staaten mit stärkeren Beziehungen zu Russland und/oder China haben im vergangenen Jahr ihre Goldbestände aufgebaut. Zentralbanken weltweit kauften 2022 rund 1.800 Tonnen Gold , das war nach Angaben des World Gold Council der höchste Wert seit 1950. Größte Käufer waren demnach die Türkei, China, Indien, Ägypten, Katar, Irak, die Vereinigten Arabischen Emirate und Oman. Allerdings meldeten diese Länder das offenbar nicht an den Internationalen Währungsfonds (IWF), nach dessen Angaben die der Goldanteil an den offiziellen Reserven um nur 0,9 Prozentpunkte zunahm.