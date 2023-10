EZB-Rat berät am 18. Oktober Vorgehen bei digitalem Euro - Magazin

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) wird laut einem Bericht des Platow Brief am 18. Oktober darüber entscheiden, ob die nächste Phase bei der Etablierung eines digitalen Euro eingeleitet werden soll. Wie das Blatt unter Berufung auf Insider berichtet, hat die High-Level Task Force aus Vertretern von EZB und nationalen Notenbanken am 5. Oktober vorgeschlagen, die so genannte Realisierungsphase einzuleiten.

Im EZB-Rat gibt es keine ernsthaften Einwände gegen einen digitalen Euro, wohl aber Sorgen in der Industrie im Hinblick auf die Rolle der Banken. An dem Projekt sind neben der EU-Kommission auch der Rat und das Europaparlament beteiligt. Nach dem aktuellen Zeitplan ist mit einer Emission des digitalen Euro nicht vor 2026 zu rechnen.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 11, 2023 02:24 ET (06:24 GMT)