Fantasy-Sport-Plattform Battle Infinity wirbt um indische Studenten auf der IT UTSAV 2023 – Start des Botschafterprogramms

Donnerstag, 13. April 2023 – Gestern hat die Fantasy-Sport-Plattform Battle Infinity die Einführung ihres Battle Infinity Ambassador Programms auf dem IT UTSAV Tech-Event angekündigt. Tausende von Studenten aus sechs indischen Spitzenuniversitäten werden bei dem Pitch des Battle Infinity-Teams anwesend sein. Die Studenten nehmen an Programmierwettbewerben und anderen Veranstaltungen teil, um Preise zu gewinnen. Außerdem können sie sich für das Battle Infinity Ambassador Program anmelden.

Diese Nachricht folgt auf die Veröffentlichung des Battle Infinity Whitepapers 2.0, das einen ersten Einblick in die IBAT Premier League gibt und neue Funktionen wie die hybride Anmeldung vorstellt. Während das Entwicklerteam mit Hochdruck an der IBAT Premier League arbeitet, gibt es nun die Möglichkeit, am neuen Botschafterprogramm teilzunehmen. Zusätzlich zum Einsatz ihrer IBAT-Token, um einen großzügigen Gewinn von bis zu 25% durch Staking zu erzielen, können Community-Mitglieder nun zum ersten Mal am Botschafter-Programm teilnehmen.

Einführung des Battle Infinity-Botschafterprogramms

Battle Infinity möchte seine treuen Kunden belohnen, die bereits so viel getan haben, um die Kryptowelt über Battle Infinity zu informieren. Die Einführung eines speziellen Botschafterprogramms bietet einen Anreiz, die Battle Infinity-Produktfamilie zu verbreiten. Das Botschafterprogramm steht allen offen, seien es Studenten, Blogger oder Autoren von Inhalten.

Den Battle Infinity-Botschaftern steht eine Vielzahl von Vergünstigungen und Belohnungen zur Verfügung, die ihnen die Möglichkeit geben, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und wertvolle Anreize zu verdienen. Die Botschafter haben außerdem die Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen und ein eigenes Netzwerk von Menschen aufzubauen, die dieselbe Leidenschaft für Spiele und Technologie teilen.

Vorteile, wenn Sie Battle Infinity-Botschafter werden

Frühzeitiger Zugang

Battle Infinity-Botschafter werden als Erste über neue Produkte und Beta-Versionen von Battle Infinity-Produkten informiert. Ambassadors sind die Ersten, die neue Features und Funktionen ausprobieren können, was ihnen einen Vorteil gegenüber anderen Spielern verschafft.

Belohnungen verdienen

Erzählen Sie anderen Leuten von der Battle Infinity-Plattform, um Belohnungen zu erhalten. Jeder Ambassador erhält $5 für jede geworbene Person. Die geworbene Person erhält ebenfalls $5. Dies ist eine großartige Gelegenheit, in Ihrem Netzwerk aus Familienmitgliedern, Freunden und Arbeitskollegen für Battle Infinity zu werben und für diese Bemühungen belohnt zu werden.

Gelegenheiten zum Netzwerken

Ambassadors erhalten spezielle Einladungen zu Veranstaltungen und haben die Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen, ihr Netzwerk zu erweitern und von Experten der Battle Infinity-Community zu lernen.

Produktgestaltung

Durch ihr Feedback spielen die Ambassadors eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Produkte von Battle Infinity. Das Feedback und die Vorschläge der Ambassadors wirken sich direkt darauf aus, wie Battle Infinity seine Produktentwicklungs-Roadmap gestaltet und aufbaut. Auf diese Weise sind unsere Botschafter die Hauptakteure, die dafür sorgen, dass das Projekt die Anforderungen und Erwartungen unserer Spieler erfüllt.

Treten Sie einer Gemeinschaft bei

Ambassadors werden Teil einer wachsenden Gemeinschaft von Gaming- und Technologie-Enthusiasten sein. Dies ist eine großartige Chance, zusammenzuarbeiten, voneinander zu lernen und als Gemeinschaft zu wachsen.

Wie man Battle Infinity-Botschafter wird

Registrieren Sie sich, um Botschafter zu werden

Füllen Sie das Bewerbungsformular auf der Website aus, um für das Battle Infinity-Botschafterprogramm in Frage zu kommen. Wir laden Influencer, Blogger, Content Creators und Studenten ein, unserer exklusiven Community beizutreten und unsere Marke bekannt zu machen.

Erfüllen Sie Aufgaben und zeigen Ihre Fähigkeiten

Sobald Sie in das Programm aufgenommen werden, wird Battle Infinity Ihnen Aufgaben zuweisen, die es den Botschaftern ermöglichen, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und Battle Infinity zu bewerben. Diese Aufgaben können die Erstellung von Inhalten für soziale Medien, das Verfassen von Blogbeiträgen und die Ausrichtung von Veranstaltungen umfassen.

Links einreichen

Übermitteln Sie Links zu erledigten Aufgaben auf dem Botschafter-Dashboard, sobald diese erledigt sind. So kann Battle Infinity den Fortschritt überwachen und die Botschafter angemessen belohnen.

Verdiene Belohnungen für deine Bemühungen

Je mehr Personen ein Ambassador an Battle Infinity vermittelt, desto mehr Belohnungen erhält er. Für jeden neuen Kunden, den ein Botschafter anwirbt, erhalten er und der Kunde jeweils ein Guthaben von $5 in ihrem Portemonnaie. Darüber hinaus erhalten Botschafter frühzeitigen Zugang zu kommenden Veröffentlichungen und Beta-Versionen von Battle Infinity-Produkten sowie Einladungen zu exklusiven Veranstaltungen und Networking-Möglichkeiten.

Hier ist die Aufschlüsselung aller Botschafter-Vorteile

Botschafter erhalten 5 $ für jede Empfehlung, und die geworbene Person erhält ebenfalls 5 Dollar.

Frühzeitiger Zugang zu kommenden Veröffentlichungen und Beta-Versionen.

Exklusive Einladungen zu Veranstaltungen und Networking-Gelegenheiten.

Belohnungen für das Werben neuer Kunden für die Plattform.

Möglichkeit, Produkte durch Feedback mitzugestalten.

Werden Sie Teil einer wachsenden Gemeinschaft von Gleichgesinnten.

Jetzt als Botschafter bei Battle Infinity beitreten.







