15.07.2026 06:31:19

Fashion against fascism: When trademarks deter neo-Nazis

In Germany, where Nazi symbols are banned, activists are using trademark law to fight far-right merchandise.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich am Mittwoch zurückhaltend. An der Wall Street geht es nach oben. In Asien wurden zur Wochenmitte teils kräftige Gewinne verzeichnet.
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