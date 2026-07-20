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20.07.2026 15:39:21
Fashion against fascism: When trademarks deter neo-Nazis
In Germany, where Nazi symbols are banned, activists are using trademark law to fight far-right merchandise.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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