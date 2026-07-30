|
30.07.2026 11:07:20
Fashion against fascism: When trademarks deter neo-Nazis
In Germany, where Nazi symbols are banned, activists are using trademark law to fight far-right merchandise.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1512
|
-0,0013
|
|
-0,11
|Japanischer Yen
|
184,88
|
0,8900
|
|
0,48
|Britische Pfund
|
0,8562
|
0,0000
|
|
0,00
|Schweizer Franken
|
0,9293
|
0,0010
|
|
0,11
|Hongkong-Dollar
|
9,0265
|
-0,0130
|
|
-0,14
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX wenig bewegt -- DAX im Plus -- Asiens Börsen mehrheitlich höher - Erholungsrally in Südkorea
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex legt zu. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag mehrheitlich im Plus.