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04.08.2026 19:47:19
Fashion against fascism: When trademarks deter neo-Nazis
In Germany, where Nazi symbols are banned, activists are using trademark law to fight far-right merchandise.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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