|
05.08.2026 01:55:20
Fashion against fascism: When trademarks deter neo-Nazis
In Germany, where Nazi symbols are banned, activists are using trademark law to fight far-right merchandise.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1553
|
0,0024
|
|
0,21
|Japanischer Yen
|
182,18
|
0,2500
|
|
0,14
|Britische Pfund
|
0,8579
|
0,0007
|
|
0,08
|Schweizer Franken
|
0,9324
|
-0,0007
|
|
-0,08
|Hongkong-Dollar
|
9,0625
|
0,0204
|
|
0,23
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZuversicht für Nahost-Konflikt: Dow nach Rekord schlussendlich stärker -- ATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zog zur Wochenmitte an. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich hingegen etwas schwächer. Der Dow erreichte ein neues neue Rekordhoch. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Mittwoch in Grün.