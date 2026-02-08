|
08.02.2026 14:40:03
FBTC vs. GDLC: One of these Crypto ETFs Offers Cheaper Bitcoin Access
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (NYSEMKT:FBTC) and Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (NYSEMKT:GDLC) differ most in cost, portfolio concentration, and liquidity, with FBTC charging a lower fee but offering pure Bitcoin exposure, while GDLC holds a broader crypto basket at a higher price.This comparison looks at two of the most prominent crypto-focused exchange-traded funds: Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF, which tracks a basket of large digital assets, and Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund, which offers direct exposure to Bitcoin. Both seek to simplify access to the digital asset class, but their approaches and risk profiles diverge in meaningful ways.The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
