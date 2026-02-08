|
08.02.2026 03:50:07
FBTC vs. NCIQ: The Big Bitcoin ETFs That Share Many Similarities
The Hashdex Nasdaq Crypto Index U.S. ETF (NASDAQ:NCIQ) and Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (NYSEMKT:FBTC) both allow investors to gain exposure to the crypto world. But before taking a digital coin dive, here’s a comparison between the two ETFs and what to be aware of when investing in crypto-related funds. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1812
|
0,0030
|
|
0,25
|Japanischer Yen
|
185,6015
|
0,5715
|
|
0,31
|Britische Pfund
|
0,868
|
-0,0023
|
|
-0,26
|Schweizer Franken
|
0,9171
|
0,0004
|
|
0,04
|Hongkong-Dollar
|
9,232
|
0,0259
|
|
0,28
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.