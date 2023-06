Fiat Rente 💶 immer weniger wert! 🧓 Droht ohne Kryptos die Altersarmut 🏠?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Inflation wird bleiben, der Staat braucht DEIN Geld. Mit diesen und anderen markigen Sprächen macht ein Twitter User darauf aufmerksam, dass das Alter ohne Bitcoin hart sein könnte, denn die FIAT Rente wird wertlos. So weit seine Sicht der Dinge. Wir haben uns aufgemacht und das Thema mal genauer recherchiert. Hier sind die Fakten dazu!

Ab 01. Juli 2023 steigen die Renten in Deutschland erneut an

1 Jahr früher als geplant sind Renten in Ost und West auf gleichem Niveau

21 Millionen Rentner profitieren von der Erhöhung

Zum 01. Juli 2021 erhielten 17,9 % der 21 Mil. Rentner Bezüge unter Armutsgrenze

Fast ¼ der Rentner über 80 Jahre haben max. 1167 Euro pro Monat zur Verfügung

5 Millionen Rentner leben von weniger als 1.000 $ Nettoeinkommen

Das Statistische Bundesamt hat bekannt gegeben, dass 2021 12,9 % der 65- bis 75-Jährigen erwerbstätig waren. Außerdem haben 589.000 Menschen im Dezember 2021 eine Grundsicherung im Alter erhalten.

Ohne #bitcoin wird das Alter hart. #FIAT Rente wird wertlos.

Inflation wird bleiben, der Staat braucht DEIN Geld!#bitcoin ist gerade im Angebot.



Nicht mehr lang!



Greif zu, #Freiheit und Selbstbestimmung warten auf Dich! #bitcoin — Rad Ralph (@RalphStriewski) June 22, 2023

Das sind weitere Daten aus dem September 2022 vom Statistischen Bundesamt auf Basis des Mikrozensus:

Frauen sind häufiger von Altersarmut betroffen als Männer 17,6 Millionen Menschen bezogen 2021 Rente aus Altersgründen Im Vergleich zu 2011 waren das 1 Million Rentner mehr Anteil Rentner an Gesamtbevölkerung stieg von 20,0 (2011) auf 21,4 % (2021) 4,9 Millionen Rentner hatten 2021 monatlich weniger als 1.000 € Nettoeinkommen Knapp 13 % der Rentner sind erwerbstätig, Männer vor Frauen mit 16,9 zu 9,9 % Rentner zwischen 65 und 75 helfen im Familienbetrieb oder sind selbständig tätig Derzeit versorgen statisch gesehen 37 Jüngere 1 Senior 2021 lebten 18,4 Millionen Menschen über 65 Jahre in Deutschland Können Investitionen in Kryptowährungen vor Altersarmut schützen?

Die bevorstehende Rentenanpassung mag zunächst wie eine freudige Ankündigung klingen. Doch den gesetzlichen Krankenkassen droht ein Milliarden-Defizit, was für die Rentner eine Kürzung der Nettobezügen bedeuten könnte. Neben Betriebsrenten wären davon auch die freiwillig gesetzlich Krankenversicherten betroffen.

Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen teilte schon im Frühjahr 2022 mit, dass für das laufende Jahr rund 17 Milliarden Euro in den Kassen fehlen.

https://www.bundesregierung.de

Zusätzlich zu den leeren Kassen kommt noch das Problem der Altersdemografie. Das führt dazu, dass immer weniger Menschen in die Kasse mit Beiträgen einzahlen. Zudem sinkt die Zahl der Beschäftigten, die in die gesetzlichen Krankenkasse einzahlen, dramatisch.

Zuletzt kommt noch das Problem der hohen Inflation dazu und muss genauso wie die hohen Energiepreise berücksichtigt werden.

Was können Rentner jetzt tun?

Wer schon in Rente ist oder kurz davor steht, hat folgende Möglichkeiten, seine Rente möglicherweise aufzubessern:

Sicher sein, dass die Rente stimmt: Prüfen Sie unbedingt ihren Rentenbescheid, denn es könnte zu Nachzahlungen kommen. So stellen Sie sicher, dass Ihnen nicht unter Umständen eine höhere Rente zusteht, als Sie derzeit bekommen. Sie erwirken eine mögliche Rentennachzahlung, wenn Sie Lücken in Ihrem Versicherungsverlauf aufdecken und nachbearbeiten. Auch Sonder- und Zusatzversorgungsrenten sind festzustellen und zu berücksichtigen. Ihr Rentenbescheid muss alle relevanten rentenrechtlichen Zeiten nach dem 17. Lebensjahr beinhalten. Ist dem nicht so, sollten Sie sich mit dem Rententräger in Verbindung setzen und um möglicherweise fehlende Dokumente und Nachweise sorgen.

Für Beitragszahler, die über 55 Jahre alt sind, könnte sich ein Wechsel von der privaten Krankenversicherung in die gesetzliche Krankenversicherung lohnen. Speziell für diese Altersgruppe steht bei Rentenberatern ein umfangreiches Beratungsangebot bereit. In der Regel werden die Antragssteller dann vollumfänglich durch alle Wechselmodalitäten begleitet. Der Rentenberater sollte gerichtlich zugelassen sein oder sich direkt bei der gesetzlichen Krankenkasse befinden. Der Rentenmarkt unterliegt einem starken Wechsel und einem dickten Konstrukt aus Gesetzen, Änderungen und Vorgaben. Professionelle Hilfe ist hier dringend zu empfehlen.

Was können Anleger jetzt tun?

Das Investieren in ein Asset ist für alle Personen, die Vermögen aufbauen wollen, empfehlenswert. Wer sich über eine zusätzliche Absicherung zur Altersrente informiert, wird bei allen klassischen Finanzmärkten Anlagemöglichkeiten und Empfehlungen finden.

In den letzten Jahren hat aber auch der Krypto Markt Wachstum in diesem Zielmarkt erlebt. Auch wenn viele Experten sagen, es sind vor allem jüngere Menschen, die Kryptos traden, finden wir zunehmend die Altersgruppe ab 30 Jahren im Kryptomarkt.

Dieser Markt ist inzwischen im Berufsleben angekommen und macht sich zurecht Sorgen über eine Rente in der Zukunft. Der Kryptomarkt bietet zahlreiche Möglichkeiten des Vermögensaufbau, unterliegt aber auch gewissen Risiken.

Wer sich aber ausführlich informiert, die finanziellen Risiken steuert und den Markt aktuell im Blick behält, kann mit Krypto Trading die Altersarmut möglicherweise verhindern oder eine zusätzliche Rente aufbauen.

Das sind 2 potenzielle Chancen am Kryptomarkt:

In Wall Street Memes investieren

Rund um die Themen Finanzmärkte, Kapitalismus und Reichtum gibt es vielfältige Ausdrucksmöglichkeiten. Wall Street Meme nutzt dafür Memes und konnte so schon vor dem Pre-Sales über 1 Million Menschen in den sozialen Kanälen begeistern.

Mal sarkastisch, mal humorvoll und mal mit einer Prise Ironie kommen die Memes regelmäßig in die Öffentlichkeit und verteilen sich von dort aus extrem schnell.

Die hohe virale Reichweite hat dazu geführt, dass schon 18 Phasen im Pre-Sales ausverkauft sind. Insgesamt flossen bereits über 10,3 Millionen US-Dollar in das Krypto Projekt. Der native Utility-Token $WSM liegt derzeit bei nur 0,031 $ und bietet damit eine potenzielle Wachstumschance.

Der Token Launch erfolgt mit einem Preis von 0,0337 US-Dollar auf führenden Handelsplattformen, die die Entwickler rechtzeitig mitteilen.

In yPredict investieren

Bei der Blockchain-basierten Plattform dreht sich alles um Künstliche Intelligenz und Prognosemodelle für Krypto Trader. Dabei ist es egal, ob Sie Anfänger oder Profi sind. Die Analysen mit intelligenten Algorithmen führen dazu, dass Echtzeit Daten vorliegen und ausgewertet werden. Die erkannten Muster wandelt die Plattform dann in leicht verständliche Signale für den Kryptomarkt um.

yPredict KI-Bots Trading-Software All-in-One Toolsammlung Mit Token spekulieren Für Entwickler, Trader, Analysten Blockchain-basiert Sentiment Analyse Echtzeit Trading Signale Technische Indikatoren mit KI Patent angemeldet: Bullish Flat Pattern Staking Rewards Mit Krypto bezahlen Umfassendes Trading Terminal Marktplatz für KI Prognosemodelle Auch für institutionelle Anleger 10-100x Potenzial Tool zur Content Erstellung Weiterbildung

Der Vorverkauf ist in vollem Gange und die Investoren stammen ausschließlich aus dem privaten Sektor. Es handelt sich dabei zumeist um Kleinanleger und Trader, die ihr Wissen in diesem Sektor erweitern wollen.

Ins Projekt sind bereits mehr als 2,57 Millionen US-Dollar geflossen und auch hier gibt es schon den offiziellen Listing Preis in Höhe von 0,12 $. Doch derzeit können Sie für 0,09 $ in yPredict investieren.

Die günstigen Preise sind ideal für Anleger, die sich zunächst mit leichten Assets am Kryptomarkt umsehen möchten. Das finanzielle Risiko ist überschaubar, die Roadmap schlüssig und das Whitepaper enthält weitere Informationen.

Außerdem wurde der Smart Contract Code von yPredict durch externe Stellen geprüft. Zudem basiert das Projekt auf der Polygon Blockchain und nutzt deren Tokenstandard, der mit Matic bereits erfolgreich zirkuliert.

Fazit: Wer im Alter mit ausreichend Geld durchs Leben gehen möchte oder sich sogar ein finanziell unbeschwertes Leben ermöglichen will, sollte jetzt Vermögen aufbauen und Geld anlegen. Bereits mit geringen Summen im Monat können stattliche Summen erzielt werden. Die Krypto Projekte von Wall Street Memes und yPredict sind zwei der vielen Optionen am Kryptomarkt, die dafür geeignet sein könnten.

Unter Umständen ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Webseite ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Webseite steht Ihnen kostenlos zur Verfügung. Wir erhalten möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Webseite anbieten.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFTs bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie in Kryptowährungen. Sie versteht die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/