Fight Out startet in den Handel nach erfolgreichem 6,2 Millionen Dollar Vorverkauf

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Mittwoch, 5. April 2023 – Der Play 2 Earn Coin von Fight Out ist seit heute 9 Uhr UTC an den wichtigsten Krypto-Börsen im freien Handel erhältlich. Das Interesse dürfte explodieren, nachdem der Handel beginnt und in den nächsten Tagen und Wochen ansteigt. FGHT ist der native Token der Spiel- und Wett-App, die ein einzigartiges Train-to-Earn-Modell verwendet. Sein Start wurde von der Web3-Community mit Spannung erwartet.

Mixed Martial Arts P2E-App wird die Aufmerksamkeit der Händler auf sich ziehen

Das Interesse für das Projekt wurde aufgrund des großen Potenzials, erfolgreich auf den Kampfsporttrend aufzuspringen, und der Smart-Engine-Technologie für die Zusammenstellung von Prominenten- und Influencer-Matchups geweckt. Auch die Verbindung mit Top-Stars der Mixed Martial Arts (MMA) hat die Aufmerksamkeit der Kryptowelt auf sich gezogen.

Alle Infos zu Fight Out.

Der Token wird ab heute (Mittwoch, 5. April) an den folgenden Börsen gehandelt:

http://bkex.com – 5. April 9 Uhr UTC

http://XT.com – 5. April 9 Uhr UTC

http://Lbank.info – 5. April 9 Uhr UTC

http://Bitforex.com – 5. April 9 Uhr UTC

http://Uniswap.org – 5. April – Uhrzeit wird noch bestätigt

Die Spielplattform von Fight Out bietet den Nutzern ein einzigartiges Play 2 Earn Erlebnis.

Die Spieler können in einer Vielzahl von Spielmodi gegeneinander antreten und sich für ihre Leistungen Belohnungen verdienen, darunter auch reale Preise. Die Plattform wird maßgeschneiderte Workouts und exklusive Masterclasses der Markenbotschafter anbieten, um sicherzustellen, dass die Nutzer im realen Leben und im Metaverse fit sind. Außerdem können Fight Out-Nutzer ihren eigenen NFT-Avatar prägen, wenn sie ein Fight Out Account erstellen.

Der Metaverse-Avatar gibt Fight Out den entscheidenden Vorteil, um Anreize für Workouts und Herausforderungen zu schaffen

Dieser Avatar ist seelengebunden, d. h. er kann nicht verkauft oder übertragen werden. Der Avatar der Nutzer ist ihr digitales Ich im Fight Out-Metaverse, wo sie mit anderen Mitgliedern der Fight Out-Community in Kontakt treten können. Die Spieleplattform von Fight Out ermutigt Gamer und Fitnessbegeisterte, zu trainieren und einen gesünderen Lebensstil zu führen, indem sie ein lohnendes Spielerlebnis bietet.

Die bei den realen Trainingseinheiten gesammelten Daten werden direkt in Statuspunkte für den Avatar des Nutzers umgewandelt. Wenn User Fight Out-Workouts absolvieren, steigt ihr digitaler Avatar auf und sie erhalten Belohnungen, mit denen sie Fight Out-Artikel, private Sessions oder NFT-Items für ihren Avatar kaufen können.

Die User können auch tägliche, wöchentliche oder monatliche Herausforderungen absolvieren, um zusätzliche Einnahmen zu erzielen, und gegen andere Mitglieder der Fight Out-Community antreten, um noch größere Belohnungen zu erhalten. Ein Expertenteam aus Web3-Entwicklern und Fitness-Enthusiasten wurde zusammengestellt, um die ehrgeizigen Projektpläne zu verwirklichen.

Das Ziel ist es, einem breiten Web2-Publikum Play-to-Earn näher zu bringen, indem benutzerfreundliche Technologien und digitale Avatare mit hohem Web3-Nutzen eingesetzt werden. In den kommenden Monaten wird Fight Out die Art und Weise revolutionieren, wie Menschen im Metaverse trainieren und Coins verdienen.

Hier mehr über Fight Out erfahren.

Mehr über den revolutionären FGHT-Token

$FGHT ist der native Token des Fight Out Gaming-Ökosystems. Er kann verwendet werden, um die In-App-Währung mit zusätzlichen Boni zu kaufen. Nutzer können FGHT verwenden, um in Ligen, Turnieren oder speziellen Spielmodi mit Eintrittsgeldern und Preispools anzutreten. Alle Käufe im Metaverse können auch ausschließlich mit $FGHT getätigt werden.

$FGHT kann auch in Peer-to-Peer-Wetten mit Freunden oder durch die intelligente Matching-Engine von Fight Out für hochkarätige Matches mit Streamern, Berühmtheiten, Legenden oder anderen spannenden Showdowns verwendet werden. Einfachheit und Anreize werden die Massenakzeptanz fördern und die Nachfrage nach FGHT-Tokens steigern.

Basierend auf dem ERC-20 Standard verfügt FGHT über ein Gesamtangebot von 10 Milliarden (d. h. 10.000.000.000) Token, von denen 9 % im Vorverkauf verkauft werden, um Mittel für den Start des Projekts zu beschaffen, 4,5 % werden als Belohnungen an frühe Käufer von FGHT vergeben, 10 % sind für die Börsenliquidität reserviert. Die verbleibenden 76,5 % werden über fünf Jahre verteilt und für die Entwicklung der Plattform und für Marketingkosten verwendet, um ein langfristiges Wachstum zu gewährleisten.

Wo Sie Fight Out in den sozialen Medien finden:

Offizielle Website: https://fightout.com/en

Telegramm: https://t.me/FightOutOfficial

Discord: http://discord.io/FightOut

Twitter: https://twitter.com/FightOut_

Instagram: https://www.instagram.com/fightoutofficial/

Facebook: https://www.facebook.com/FightOutOfficial/

Alle Infos zu Fight Out gibt es hier.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.