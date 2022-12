Filecoin Kurs Prognose: FIL crasht um 25 % – darum verkaufen Anleger massiv Filecoin, während ein neuer Move-2-Earn Coin Investoren anzieht

Deutlich stärker als der Gesamtmarkt crashte in den vergangenen 24 Stunden der Filecoin und rankt aktuell als schwächster Top 100 Coin. Dabei liegt die Marktkapitalisierung nur noch knapp über eine Milliarde $, dies bedeutet Marktrang 37 für den Filecoin (FIL). Starken Verkaufsdruck gab es bereits am gestrigen Abend. Im Anschluss konsolidierte der Filecoin knapp oberhalb der 3 $ und konnte diese Kursmarke in den letzten Stunden erfolgreich verteidigen. Dennoch ist der Abverkauf signifikant.

Filecoin Crash: Über 20 % Kursverluste für FIL

Einen massiven Abverkauf gab es am gestrigen Abend beim Filecoin. Der Preis lag in den vergangenen 24 Stunden zwischen 2,64 und 3,91 $. Aktuell konnte man wieder über die 3 $ klettern und stabilisiert sich augenscheinlich auf diesem Kursniveau. Die kurzfristige Entwicklung beim Filecoin mutet jedoch dramatisch an. In einer Woche verlor der Filecoin rund 30 % seines Werts, auf Jahressicht sogar über 90 %. Dabei gab es zwei Zeitpunkte, an denen der Verkaufsdruck besonders hoch war.

Warum fällt der Filecoin aktuell so stark?

Doch warum gibt es aktuell beim Filecoin einen Crash, der weit über die Entwicklung des Marktdurchschnitts hinausgeht? Während Kryptowährungen in ihrer Gesamtheit in den vergangenen 24 Stunden um rund 5 % korrigierten, fiel der Filecoin um fast 25 %. Während manch ein Krypto-Nutzer spaßeshalber darauf verweist, dass Filecoin-Investoren augenscheinlich auf Dropbox gestoßen sind, liegt die Ursache selbstredend woanders.

Looks like filecoin investors just found out about Dropbox pic.twitter.com/H2b5rhLFJV — BowTiedMara (@BowTiedMara) December 16, 2022

Vielmehr trifft die Binance-FUD wohl auch den Filecoin stark. So soll CZ in den vergangenen 24 Stunden massiv Filecoin verkauft haben, sodass der Kurs stark fiel. Dies könnte aufgrund der massiv ansteigenden Abhebungen bei Binance notwendig geworden sein. Aktiv werden hier Coins wie beispielsweise der Filecoin oder auch der Trust Wallet Token verkauft, die im aktuellen Marktumfeld besonders stark einbüßen.

BREAKING: @cz_binance actively selling coins (Filecoin, Luna classic, and Trust Wallet Token) to fill withdrawal demand



Filecoin dropped $500M in market cap in 15 minutes after CZ sold a large portion to cover withdrawal demand. pic.twitter.com/FlJCqn0Zdp — Redacted Whale (@awfuljesse) December 16, 2022

99 % unter ATH: Filecoin einer der schwächsten Coins im Bärenmarkt – Turnaround-Chance?

Während die kurzfristige Performance für Filecoin-Holder mitunter dramatisch sein dürfte, sieht es langfristig sogar noch schlechter aus. Denn der Filecoin notiert aktuell rund 99 % unter seinem ATH und ist damit einer der schwächsten Coins im Bärenmarkt. Nun könnten Anleger hier selbstredend eine Turnaround-Chance wittern, doch bietet diese ein gutes CRV?

Filecoin went from $240 to $2.40. — The Wolf Of All Streets (@scottmelker) December 17, 2022

Man könnte zunächst annehmen, dass sich das gesamte Krypto-Projekt korrespondierend mit dem Kurs negativ entwickelt. Ganz so schlimm ist es nicht – denn beispielsweise stieg die Entwickleraktivität deutlich an, während der FIL Coin immer weiter crashte.

Dennoch fehlt beim Filecoin die Adoption. Das dezentrale Speichersystem, das als Marktplatz für Speicherplatz auf der Blockchain fungieren möchte, ist eine spannende Idee mitsamt eigener Blockchain. Als Peer-to-Peer Cloud-Storage stellt sich dennoch die Frage, inwieweit man mittelfristig in der Lage sein wird, mit den führenden (zentralen) Cloud-Dienstleistern unserer Zeit (Amazon, Google und Microsoft) mitzuhalten. Diesbezügliche Bedenken lassen sich nicht von der Hand weisen – auch eine Market Cap von eine Milliarde $ muss der Filecoin erst einmal rechtfertigen.

