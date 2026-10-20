20.10.2026 10:48:55

Finma genehmigt ersten Schweizer Bitcoin-ETF

(Bild: Adobe Stock)

Die Finma hat erstmals einen börsengehandelten Fonds bewilligt, der direkt in Bitcoin investiert und auch Privatanlegern offensteht. Gleichzeitig warnt die Aufsicht vor den Risiken.

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