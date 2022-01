Flash-Crash bei Bitcoin und Co - diese Unterstützung muss halten

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Der Kryptomarkt zeigt sich weiterhin von seiner volatilen Seite und verliert am Freitagmorgen mehr als sieben Prozent. Der Bitcoin kann sich dem Abverkauf nicht entziehen und taumelt im Gleichschritt mit dem Gesamtmarkt auf den tiefsten Stand seit einem halben Jahr. Er steht damit kurz vor dem Test einer wichtigen Chartmarke.Nachdem der Kurs der digitalen Leitwährung über Nacht sukzessive an Boden verloren hat und am frühen Freitagmorgen kurzzeitig bis auf rund 38.500 Dollar abgesackt ist, sieht es aktuell nach einer Stabilisierung im Bereich von 38.900 Dollar aus. Das entspricht einem Abschlag von rund 7,3 Prozent auf Sicht von 24 Stunden und einem neuen 6-Monats-Tief.Zwar ist der Bitcoin zu Beginn der Vorwoche schon einmal kurz unter die 40.000er-Marke gefallen, damals halfen ihm die Bullen jedoch mit Stützungskäufen auf die Sprünge, sodass der Dip nur wenige Minuten dauerte. Diesmal scheinen jedoch auch zahlreiche Stopps ausgelöst und Hebelpositionen ausgeknockt worden zu sein, was den Verkaufsdruck verstärkt hat.Konkrete Gründe für den neuerlichen Abverkauf sind auch diesmal schwer auszumachen. Er begann jedoch nahezu zeitgleich mit den späten Verlusten an der Wall Street und der Veröffentlichung schwacher Zahlen von Netflix und Peloton am Donnerstagabend. Zudem kamen Gerüchte auf, wonach der prominente Krypto-Bulle Raoul Pal fast seinen gesamten Bitcoin-Bestand verkauft haben soll.Im volatilen Gesamtmarkt genügt das, um die Kurse weiter unter Druck zu bringen. Völlig überraschend kommt der Dip allerdings nicht. Mike Novogratz von der Krypto-Bank Galaxy Digital und andere Branchenexperten hatte bereits vor gut zwei Wochen einen Test der Unterstützungszone zwischen 38.000 und 40.000 Dollar sowie eine Bodenbildung in diesem Bereich vorausgesagt. Wichtig wäre deshalb, dass der Kurs vom aktuellen Niveau aus nicht weiter abbröckelt.