FOMO steigt: Recycle 2 Earn-App Ecoterra könnte bis Ende April ausverkauft sein – Bereits mehr als 1,6 Millionen Dollar im Presale erreicht

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Dienstag 18. April 2023 – Die All-in-One Recycle 2 Earn App Ecoterra hat 1,6 Millionen Dollar mit dem Vorverkauf des $ECOTERRA-Tokens eingenommen, davon allein 225.000 Dollar in den letzten 24 Stunden. Der Coin durchläuft mehrere Vorverkaufsphasen und Investoren sollten sich beeilen, um beim derzeit noch niedrigen ECOTERRA-Tokenpreis von 0,0055 $ einsteigen zu können. Es fehlen nur noch 230.000 $, bevor man Phase 4 erreicht wird, in der der Tokenpreis von 0,0055 $ auf 0,00625 $ steigt – ein Anstieg von 13 %. Das sollte man nicht verpassen und diesen Anstieg bereits mitnehmen.

Die Fundraising-Rate wird sich mit dem Fortschreiten des Vorverkaufs höchstwahrscheinlich beschleunigen, aber selbst bei dem derzeitigen Tempo könnten die Token, die der Öffentlichkeit angeboten werden, innerhalb der nächsten 20 Tage ausverkauft sein. Es ist denkbar, dass der Vorverkauf bereits Ende April abgeschlossen sein wird. Diejenigen, die an einer Teilnahme am Vorverkauf interessiert sind, sollten sich mit ihrer Due-Diligence-Prüfung und Recherchen beeilen. Obwohl die aktuelle Phase 3 laut Countdown auf der Website noch acht Tage läuft, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie schon viel früher endet, möglicherweise schon morgen (Mittwoch, 19. April), wenn der Vorverkauf in dieser Geschwindigkeit weitergeht.

Warum das FOMO bei Ecoterra zunimmt

Die FOMO (Fear of missing Out, Angst, etwas zu verpassen) rund um das Ecoterra-Projekt steigt aus gutem Grund. Recycling ist eine weltweit expandierende Industrie, da die Menschheit versucht, die existenziellen Bedrohungen durch Umweltzerstörung und Klimawandel abzuwehren.

Die Notwendigkeit von Lösungen für diese Probleme steht außer Frage – sicherlich gibt es bei der Suche nach diesen Lösungen rasante Innovationen, aber es ist keine Übertreibung zu sagen, dass es keine gibt, die die Einfachheit und Funktionalität des dezentralen Systems von Ecoterra vereint. Dementsprechend hat sich Ecoterra die gewaltige, aber erreichbare Aufgabe gestellt, die Akzeptanz von Recycling durch Verbraucher und Unternehmen zu erhöhen.

Um dies zu erreichen, setzt Ecoterra auf zwei wichtige Anreizelemente: Recycling-Token und ökologische Aktionen. Im Zentrum des Ökosystems zur Erreichung seiner Ziele steht die Ecoterra Recycle 2 Earn-App, die den Nutzern den Zugang zu den Marktplätzen für recycelte Materialien und CO2-Kompensation, sowie zum Profil ermöglicht, in dem ökologische Aktionen verfolgt werden können. Kurz gesagt: Ecoterra befähigt Unternehmen und belohnt Verbraucher, uns allen zu helfen, etwas zu verändern.

Große Verbrauchermarken schließen sich der Ecoterra-Datenbank für scannbare Produkte an

Das Team von Ecooterra verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Recyclingbranche, und das Projekt hat bereits eine Partnerschaft mit der Supermarktkette Delhaize (Lion) geschlossen. Delhaize verfügt über Filialnetze in ganz Europa, Nordamerika und Asien, in denen Leergutrücknahmesysteme (RVM – Reverse Vending Machines) zur Verfügung stehen – ein Schlüsselelement des auf die Kreislaufwirtschaft ausgerichteten Recyclingsystems.

Ein RVM nimmt recycelbare Materialien an und gibt im Gegenzug eine Belohnung aus. In Verbindung mit der Ecoterra Recycle 2 Earn-App können Sie für jeden recycelten Gegenstand Token verdienen. RVMs wiederum sind für die vollständige Verwirklichung einer Kreislaufwirtschaft unerlässlich, in der Abfälle und andere Wegwerfprodukte zu Inputs für neue Produktionszyklen werden.

Mihai Ciutureanu, CEO, kommentierte die jüngsten Projektentwicklungen wie folgt: „Wir sind überglücklich über das rege Interesse am Vorverkauf unseres Projekts. Diese beeindruckende Resonanz ist eine willkommene Bestätigung für unser Geschäftsmodell und unsere Vision. „Es zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, um eine breite Akzeptanz zu erreichen, während wir in den kommenden Wochen und Monaten die Produkt-Roadmap für unsere wachsende Community ausrollen.

Haushaltsmarken werden in die Ecoterra-Datenbank für scannbare, wiederverwertbare Produkte aufgenommen

Ecoterra hat bereits damit begonnen, die Produkte bekannter Marken wie Vittel, San Pellegrino, Heineken, Pepsi, Fanta, Peroni, Evian und Dr. Pepper in seine Datenbank für scannbare recycelbare Materialien zu integrieren. Der nächste Schritt von Ecoterra ist der Abschluss von Partnerschaften mit den verschiedenen Muttergesellschaften der wachsenden Zahl von Marken, die sich dem System anschließen.

Die Verbraucher werden in der Lage sein, wiederverwertbare Produkte dieser Marken, wie Plastikflaschen und Aluminiumdosen, zu scannen. Die Ecoterra-App verifiziert und registriert die Artikel als recycelte Materialien und belohnt die Nutzer mit ecoterra-Token.

Es überrascht nicht, dass Investoren aus dem Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) vom Potenzial des Geschäftsmodells begeistert sind. Das ecoterra-Team berichtet von einem außergewöhnlich starken Interesse aus Deutschland – einem der umweltbewusstesten Länder der Welt und einem Kraftwerk der europäischen und globalen Wirtschaft.

Lebensverändernde Renditen durch frühe Investition möglich

ECOTERRA-Token können für nur 0,0055 $ entweder mit ETH oder dem Tether-Stablecoin (USDT) gekauft werden. Diejenigen, die neu in der Kryptowelt sind, können mit gewöhnlichem „Fiat“-Geld mit ihrer Bankkarte kaufen. Der Börsennotierungspreis für $ECOTERRA beträgt 0,01 $, was eine nominale Rendite von mehr als 80 % vom aktuellen Vorverkaufspreis aus bedeutet. Bedenkt man jedoch die Größe der Recyclingbranche, die laut Daten von Statista von derzeit 63 Milliarden Dollar auf 88 Milliarden Dollar im Jahr 2030 anwachsen soll, so werden die Renditen für die Anleger wahrscheinlich viel höher sein als 80 %.

Analysten gehen davon aus, dass nachhaltige Kryptowährungen mit wirkungsvollen Anwendungsfällen in der realen Welt immer beliebter werden und Investoren ihnen dementsprechend einen höheren Wert zuweisen. Das könnte für Investoren, die der Zeit voraus sind, eine möglicherweise lebensverändernde Rendite bedeuten.

Als Teil seiner Kampagne zur Verbreitung der guten Nachrichten hat Ecoterra ein 5% Empfehlungsprogramm gestartet. Verbinden Sie einfach Ihre Wallet und klicken Sie auf den grünen Link unten rechts auf dem Bildschirm, bei dem der Countdown läuft, um einen Affiliate-Link zu erhalten.

Ecoterra unterstützt Unternehmen, einen ökologischen Unterschied zu machen

Ecoterra belohnt nicht nur Verbraucher und Einzelpersonen, sondern befähigt auch Unternehmen, eine führende Rolle im Kampf gegen den Klimawandel zu übernehmen. Durch die Verbindung mit ecoterra können Unternehmen ihren Kunden Belohnungen für das Recycling anbieten und auch selbst Belohnungen für ihre eigenen ökologischen Bemühungen erhalten.

Die Möglichkeit, nachprüfbare ökologische Maßnahmen zu fördern und mit ihnen in Verbindung gebracht zu werden, kann das Problem des Greenwashings lösen, bei dem Kunden eines Unternehmens vorgetäuscht wird, dass ihre Lieblingsmarke nachhaltiger ist, als sie tatsächlich ist. Mit Blockchain-basierten Netzwerken gibt es keine vorenthaltenen Informationen – alle Informationen werden öffentlich und transparent gespeichert. Ecoterra ist davon überzeugt, dass ein solches System für Unternehmen, die auf dem Markt nach Möglichkeiten suchen, um zu zeigen, dass sie wirklich etwas für die Nachhaltigkeit tun, äußerst attraktiv sein wird.

Investieren Sie in den Plan von Ecoterra, die Welt zu verändern

Es gibt so viele Gründe, in Ecoterra zu investieren. Neben dem oben beschriebenen Nutzen ermutigt Ecoterra auch einzelne App-Nutzer – nicht nur Unternehmen – ihre Token für ökologisch sinnvolle Aktionen auszugeben, wie z.B. Plastikmüll von Stränden zu entfernen oder Bäume zu pflanzen. Wie bei Unternehmen sind diese Bemühungen als Teil des Wirkungsprofils eines jeden Nutzers nachvollziehbar.

Bei Ecoterra werden alle ökologischen Aktionen, die eine Person oder ein Unternehmen unternimmt, als Meilensteine angerechnet, die als nicht fungible Token (NFTs) dargestellt werden können, wodurch die Aktionen zur Ware werden und austauschbar sind. Ein weiteres großartiges Feature von Ecoterra ist die Möglichkeit, dass Haushalte und Unternehmen, die erneuerbaren Strom erzeugen, diesen nutzen können, um einen Einkommensstrom aus $ECOTERRA-Token zu erzeugen. Recherchieren Sie selbst und stellen Sie fest, dass das Team von Ecoterra die innovativste und wirkungsvollste Recycling-Lösung auf den Markt bringen wird.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.