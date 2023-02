Fonds im Fokus: Deutsche Bundesbank veröffentlicht Statistik zu Investmentfonds

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Ein Fonds bündelt verschiedene Wertpapiere in einer Geldanlage, bei der mehrere Anleger verschieden hohe Beträge einzahlen. Sie erhalten dafür Fondsanteile und profitieren von der mögliche Wertsteigerung. Fondsmanager managen Fonds und folgen dabei klaren gesetzlichen Regeln und den jeweiligen selbst auferlegten Anlageprinzipien. Umso mehr Anlagekategorien und Einzelinvestments im Fonds enthalten sind, desto geringer ist das Verlustrisiko des Fonds.

Aktienfonds legten 2022 deutlich zu

Rentenfonds gaben vergangenes Jahr nach

Mischfonds seit Ende 2021 weniger gefragt

Immobilienfonds leichter Zuwachs in den letzten 12 Monaten

Zum Stichtag 31.12.2022 gab es 7.715 offene, inländische Fonds. Davon waren laut Deutscher Bundesbank:

1.116 Aktienfonds

509 Rentenfonds

59 Immobilienfonds

1.267 Mischfonds

123 ETFs

Das Netto-Vermögen lag laut Deutscher Bundesbank bei den ausgewählten Fonds zum Stichtag 31.12.2022:

531.924,2 für Aktienfonds

188.208,5 für Rentenfonds

356.560,6 für Mischfonds

131.080,6 für Immobilienfonds

190.691,7 für ETFs

Welche Fonds gibt es?

Es gibt verschiedene Arten von Fonds, die alle jeweils Vorzüge, aber auch Nachteile, haben. Jeder dieser Arten kann passiv oder aktiv gesteuert werden.

Aktienfonds

Investiert überwiegend in Aktien

Ist an Gewinnen und Verlusten beteiligt

Erträge entstehen aus Dividenden und Kurssteigerungen

Investment in gezielte Branchen, Regionen oder Unternehmen

Unterliegen konjunkturellen Schwankungen

Setzt eine gewisse Risikobereitschaft voraus

Risikominderung durch lange Haltedauer und breite Streuung

Rentenfonds

Investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere wie Renten oder Anleihen

Hat nichts mit Renten im Sinne von Altersbezügen zu tun

Das sind Darlehen, die dem Herausgeber von dem Anleger gewährt wird

Anleger erhalten für das Darlehen regelmäßig Zinsen

Am Laufzeitende fließt Kapital wieder zum Anleger zurück

Immobilienfonds

Investiert in Häuser und Grundstücke im In- und Ausland

Mindesthaltefrist von 24 Monaten

Verkauf müssen Anleger 12 Monate im Voraus ankündigen

Mischfonds

Investiert in verschiedene Anlageklassen

Typisch sind Aktien, Rentenpapiere, Geldmarktitel, Rohstoffe oder Währungen

Konservative und chancenreiche Ausrichtung möglich

ETFs

Abbildung der Kurs- oder Renditeperformance ausgewählter Indizes

Breite Risikosteuerung über verschiedene Länder und Branchen

Negative Indexentwicklung bedeutet gewisses Anlagerisiko

Warum Fonds wichtig sind

Fonds spielen eine zentrale Rolle in der Altersvorsorge, denn Bürgen sparen oft über Versicherungen, Versorgungswerke und Arbeitgeber für die Rente. Diese Gelder werden in Fonds verwaltet. Schon ab 25 Euro monatlich können Bürger in diverse Fonds investieren und so am Kapital- und Immobilienmarkt teilhaben.

Deutschland ist in der EU der größte Fondsmarkt mit 3,4 Billionen Euro privater und institutioneller Anleger, so die EZB. In der ganzen EU sind es 11,9 Billionen Euro, wobei der Markt in den letzten fünf Jahren um durchschnittlich 6,1 % wuchs.

50 Millionen Privatanleger aus 21 Millionen Haushalten hierzulande haben Geld in Fonds investiert. Entweder direkt über Anteile an Publikumsfonds oder indirekt, in dem Beiträge in Lebensversicherungen oder die betriebliche Altersvorsorge fließen.

Das liegt daran, dass ein bedeutender Teil der eingenommenen Beiträge von Versicherern, Pensionskassen und anderen Altersvorsorgeeinrichtungen in Fonds investiert wird. Es gibt auch Spezialfonds, die speziell für institutionelle Anleger aufgesetzt wurden, beispielsweise für Kirchen, Versorgungswerke und Stiftungen.

Die Kapitalanlagen von Versicherungen werden zu 34 % von Investmentfonds gedeckt. Bei den Pensionseinrichtungen sind es 65 % der Kapitalanlagen, die über Investmentfonds abgedeckt sind. 1,4 % des durchschnittlichen Netto-Monatseinkommens pro Kopf, das entspricht 1.806 €, werden in Fonds investiert.

Tipps zum richtigen Investieren in Fonds

Stiftung Warentest hat Fonds untersucht und gibt Anlegern einige Tipps, die wir hier aufgreifen und ergänzen wollen. Sie helfen Anlegern bei der Auswahl der richtigen Strategie und der Absicherung der Risiken durch ein robustes und breit gestreutes Portfolio.

Basisanlage auswählen, z.B. weltweite Aktienfonds, Rentenfonds oder Mischfonds Beimischung auswählen, z.B. Branchenfonds, Länderfonds oder Rohstofffonds Resilienz steigern, z.B. mit ETFs in deutsche Standard- oder Nebenwerte Anlageerfolg mit Krypto Pre-Sales wie C+Charge steigern

Ein solcher Krypto Pre-Sales findet gerade bei C+Charge statt. Das Projekt ist nicht nur auf der Blockchain aufgesetzt, sondern widmet sich auch dem Thema Nachhaltigkeit. Die UNO hat 17 globale Ziele entworfen, darin enthalten sind auch die ESG-Standards für nachhaltiges Investment. C+Charge entspricht diesen von der EU adaptierten Regelungen und setzt den Fokus auf die Stärkung der E-Mobilität in der Zukunft.

Aus grünem Strom werden E-Autos an Ladesäulen aufgeladen. Bisher bezahlt der Halter des Fahrzeugs dafür je nach Anbieter eine Kartengebühr, ein Abo und natürlich die Verbrauchskosten in Form von geladenem Strom. Doch nun gibt es mit C+Charge darüber hinaus die Möglichkeit, Belohnungen in Form von Punkten für jede Aufladung zu erhalten. Diese werden anschließend in NFT umgewandelt, die CO₂-Zertifikate darstellen.

Diese Emissionsgutschriften lassen sich später handeln, was zu einem passiven Einkommen werden kann. Zusätzlich dazu erhalten die Benutzer von C+Charge die Möglichkeit, aktiv am Ausbau der Ladeinfrastruktur beteiligt zu sein, denn ein Teil der eingenommenen Transaktionsgebühren investiert das Entwicklerteam von C+Charge in die dringend notwendige Erweiterung von Ladepunkten im ganzen Land.

Sie können als Frühinvestor in C+Charge investieren, mit dem Utility-Token $CCHG erhalten Sie Zugang zur Plattform und profitieren möglicherweise auch von den steigenden Tokenpreisen, wenn diese an den ersten Exchanges handelbar sind. Noch stehen die Token nur Ihnen als ausgewählter Personenkreis zur Verfügung.

Werden Sie zum nachhaltigen Investor mit C+Charge und dem Utility-Token $CCHG.

Fazit: Fonds sind eine ideale Anlageform für bequeme Investoren. Das Risiko ist je nach Fondsart größer oder niedriger. Wer mehr für die Umwelt und den Klimaschutz tun möchte, investiert zusätzlich in den Krypto Pre-Sales von C+Charge. Dort leisten Sie einen echten Impact auf das Klima und profitieren als Halter von E-Autos von Belohnungen in Form von Emissionsgutschriften.

Das Krypto Projekt bietet zahlreiche Mehrwerte und geht den richtigen Weg in die E-Mobilität von Morgen. Inzwischen sind mehr als 1,1 Millionen USD im Vorverkauf eingesammelt worden. Das zeigt das große Interesse der Anleger und ihre Überzeugung in die weitere Entwicklung des Projektes.

