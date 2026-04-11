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11.04.2026 21:47:00
Forget Bitcoin ETFs; This Is How Crypto Is Really Going Mainstream
Many crypto investors see exchange-traded funds (ETFs) as a sign of digital currencies going mainstream.Sure, it doesn't hurt Bitcoin (CRYPTO: BTC) holders when the iShares Bitcoin Trust (NASDAQ: IBIT) picks up $57 billion of Bitcoin assets, followed by $13.5 billion of assets under management in the Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (NYSEMKT: FBTC). The just-launched Morgan Stanley Bitcoin Trust will surely build serious value pretty quickly, too -- familiar fund names tend to have that effect, and this one comes with the lowest management fees in the Bitcoin ETF segment.Early 2026 seems to be a monumental moment in crypto history, and these digital assets are indeed going mainstream in a big way. But it's not all about ETFs. Old-school financial giants are embracing crypto in completely different (and equally important) ways.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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