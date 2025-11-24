|
24.11.2025 13:24:00
Forget MSTR — These 3 BTC-Linked Stocks With Weakening Momentum Are In Focus Amid Big Bitcoin Fall
This article Forget MSTR — These 3 BTC-Linked Stocks With Weakening Momentum Are In Focus Amid Big Bitcoin Fall originally appeared on Benzinga.com.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1534
|
0,0020
|
|
0,17
|Japanischer Yen
|
181,1445
|
0,9645
|
|
0,54
|Britische Pfund
|
0,881
|
0,0021
|
|
0,23
|Schweizer Franken
|
0,9312
|
0,0002
|
|
0,02
|Hongkong-Dollar
|
8,9758
|
0,0152
|
|
0,17
Börse aktuell - Live TickerDow startet freundlich -- ATX und DAX höher -- Asiens Börsen am Montag letztlich fester -- Feiertag in Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen im Montagshandel kräftige Zuschläge. Die US-Börsen legen zu. In Fernost waren zum Wochenbeginn Gewinne zu erkennen.