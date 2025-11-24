24.11.2025 13:24:00

Forget MSTR — These 3 BTC-Linked Stocks With Weakening Momentum Are In Focus Amid Big Bitcoin Fall

This article Forget MSTR — These 3 BTC-Linked Stocks With Weakening Momentum Are In Focus Amid Big Bitcoin Fall originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1534
0,0020
0,17
Japanischer Yen
181,1445
0,9645
0,54
Britische Pfund
0,881
0,0021
0,23
Schweizer Franken
0,9312
0,0002
0,02
Hongkong-Dollar
8,9758
0,0152
0,17
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:44 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
22.11.25 KW 47: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Dow startet freundlich -- ATX und DAX höher -- Asiens Börsen am Montag letztlich fester -- Feiertag in Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen im Montagshandel kräftige Zuschläge. Die US-Börsen legen zu. In Fernost waren zum Wochenbeginn Gewinne zu erkennen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen