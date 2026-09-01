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01.09.2026 18:49:22
From Bitcoin to Ball Clubs: Sono Group Stock Soars on Sports One Merger Plan
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
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1,1571
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-0,0023
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-0,20
|Japanischer Yen
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184,77
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-0,9000
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-0,48
|Britische Pfund
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0,8574
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-0,0005
|
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-0,06
|Schweizer Franken
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0,9408
|
0,0000
|
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0,00
|Hongkong-Dollar
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9,073
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-0,0151
|
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-0,17