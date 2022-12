FTX-Gründer Bankman-Fried wird wegen Fluchtgefahr Kaution verwehrt - Binance gibt nach Mittelabflüssen Entwarnung

Ein Richter auf den Bahamas verweigerte Bankman-Fried am Dienstag die Hinterlegung einer Kaution und schickte ihn stattdessen in eine örtliche Justizvollzugsanstalt. Bankman-Fried, der tags zuvor auf den Bahamas verhaftet wurde, senkte seinen Kopf und umarmte seine Eltern, nachdem der Richter die Sicherheitsleistung mit der Begründung abgelehnt hatte, es bestehe "große" Fluchtgefahr. Er werde bis zum 8. Februar in eine Justizvollzugsanstalt des Inselstaates gebracht, wo er zunächst in der medizinischen Abteilung untergebracht werden soll. Ihm drohen bei einer Verurteilung in allen acht Anklagepunkten bis zu 115 Jahren Haft.

Staatsanwaltschaft und Behörden in den USA hatten zuvor Klagen gegen Bankman-Fried eingereicht. Bankman-Fried hatte sich zwar bei Kunden entschuldigt, Betrugsvorwürfe aber bislang zurückgewiesen. Der Zusammenbruch von FTX hat die Krypto-Welt erschüttert.

Kryptobörse Binance gibt nach Mittelabflüssen Entwarnung

Der große Abfluss von Kundengeldern bei der Kryptobörse Binance ist offenbar gestoppt.

"Die Dinge scheinen sich stabilisiert zu haben", schrieb Firmenchef Changpeng Zhao am Mittwoch auf Twitter. Außerdem kehre Geld auf die Handelsplattform zurück.

Vor dem Hintergrund des Zusammenbruchs des Rivalen FTX vor einigen Wochen hatten Kunden zuletzt binnen 24 Stunden 1,9 Milliarden Dollar bei Binance abgezogen, weil sie den jüngsten Bericht des Unternehmens über seine Finanzpolster skeptisch sähen, hatte die Analysefirma Nansen mitgeteilt. Parallel dazu hatte Binance den vorübergehenden Stopp von Auszahlungen in der Kryptowährung USDC angekündigt.

Binance-Chef Changpeng sagte hierzu, dass der Mittelabfluss vom Dienstag nicht unter die Top fünf der Firmengeschichte falle. Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge stimmte er die Mitarbeiter in einer internen Mitteilungen aber auf schwierige Monate ein. Das Unternehmen werde aber gestärkt aus der aktuellen Vertrauenskrise des Kryptowährungsmarktes hervorgehen.

Nassau (Reuters)