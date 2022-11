FTX-Insolvenz zieht Kreise: Kryptowährungen in Rot

A A Drucken

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag

Der Bitcoin-Kurs wertet am Freitagnachmittag um -4,20 Prozent auf 16.834,61 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 17.571,85 US-Dollar. Zeitgleich verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um -0,84 Prozent auf 101,94 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 102,80 US-Dollar. Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 1.253,94 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.298,41 US-Dollar) ist das ein Verlust von -3,43 Prozent. Zudem gibt Litecoin am Freitagnachmittag nach. Um -0,79 Prozent auf 59,84 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 60,31 US-Dollar. Daneben wertet Ripple um 17:10 ab. Es geht -5,52 Prozent auf 0,3736 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,3954 US-Dollar stand. Indes fällt der Cardano-Kurs. Für Cardano geht es nach 0,3685 US-Dollar am Vortag auf 0,3469 US-Dollar nach unten (-5,85 Prozent). Daneben fällt Monero um -5,66 Prozent auf 125,76 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 133,30 US-Dollar. Daneben präsentiert sich IOTA mit einem Abschlag. Um 17:10 notiert der IOTA-Kurs -6,12 Prozent schwächer bei 0,2212 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,2356 US-Dollar. In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Freitagnachmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0023 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0025 US-Dollar. Daneben wertet Stellar um 17:10 ab. Es geht -4,22 Prozent auf 0,0931 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,0972 US-Dollar stand. Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0329 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0344 US-Dollar. Währenddessen verliert der Dash-Kurs um -3,45 Prozent auf 35,55 US-Dollar. Gestern war Dash noch 36,82 US-Dollar wert. Indessen verringert sich der NEO-Kurs um -6,31 Prozent auf 6,699 US-Dollar. Am Vortag notierte NEO bei 7,151 US-Dollar. Redaktion finanzen.at Redaktion finanzen.at

Bildquelle: AlekseyIvanov / Shutterstock.com,Hi my name is Jacco / shutterstock.com