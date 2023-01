FTX-Pleite Update Januar 2023: Noch Lust in Krypto zu investieren?

Hätte, würde, könnte, sollte: Wir alle kennen diese guten Ratschläge von Freunden, Bekannten und der Familien, wenn etwas in unserem Leben schief gegangen ist. Falls Sie auch zu den Investoren und Kunden der ehemals so erfolgreichen und gehypten Krypto-Plattform FTX gehören, ist Ihnen dies sicherlich bekannt. Hätten Sie erahnen können, dass Sam Bankman-Fried und seine Kumpanen es mit der Sicherung der Kundengelder nicht ganz so ernst nehmen?

SBF will am 04.01.2023 auf „nicht schuldig“ plädieren

Caroline Ellison laut Business Insider: „Ich wusste, dass es falsch war.“

Hausarrest für Sam Bankman-Fried auf 4 Mil. Dollar Anwesen der Eltern

„The Big Short“-Autor Michael Lewis trifft SBF im Hausarrest: Buch oder Film?

Wo ist Sam Bankman-Fried derzeit?

Sam Bankman-Fried sieht sich nach der Pleite der von ihm gegründeten Krypto-Handelsplattform FTX mehreren Anklagen wegen Betrugs gegenüber und wurde am 12. Dezember 2022 auf den Bahamas verhaftet und an die USA ausgeliefert. Inzwischen ist er nach Zahlung einer Kaution in Höhe von 250.000 US unter Hausarrest und hält sich seit dem 22. Dezember 2022 im Anwesen seiner Eltern in Palo Alto auf.

https://www.manager-magazin.de

Wird es ein Buch über die FTX-Pleite geben?

„The Big Short“ gewann den Oscar für das beste adaptierte Drehbuch und dessen Autor, Michael Lewis, soll sich bereits im November, also unmittelbar nach der Pleite der FTX-Börse mit Bankman-Fried getroffen haben, berichtet das Hollywood-Magazin „The Ankler“. Aber schon vor der verhängnisvollen Insolvenz gab es Treffen zwischen den beiden, und zwar über fast 6 Monate hinweg.

Offenbar hat der Autor von Bestseller-Büchern wie „The Big Short“ und „Moneyball“ geplant, ein Buch über das Leben des ehemals reichsten Milliardärs der Welt unter 30 Jahren zu verfassen. Es könnte aber auch zu einem Film kommen, über das tragische Scheitern des gehypten Wunderkindes, der in Shorts und T-Shirts zu Interviews kam und häufig mit trüben Augen vor die Kamera trat.

Apple soll sich über die Rechte von Lewis geplantem Buch über den Fall von FTX und Bankman-Fried bereits die Rechte gesichert haben, so berichteten das jedenfalls einige US-Medien wie das Magazin Deadline berichtete. Dort heißt es weiter, dass ein Spielfilm entstehen soll, bei dem Adam McKay für die Produktion zuständig sein soll, er hatte schon das Buch von Lewis „The Big Short“ verfilmt.

Lewis ist bekannt dafür, komplizierte Finanzangelegenheiten zu spannenden Unterhaltungsdramen umzuwandeln und die Zuschauer zu fesseln. Wahrscheinlich wird das Buch von Lewis versuchen zu erklären, was im Unternehmen und mit Bankman-Fried passiert ist und sich mit den Folgen auseinandersetzen, da auch eine Reihe prominenter Personen, darunter Tom Brady und Larry David, betroffen sind.

https://www.nzz.ch/finanzen

Wie geht es mit SBF weiter?

Fakt ist, die Krypto-Welt wurde durch den FTX-Kollaps in ihren Grundfesten erschüttert und die Branche wird sich langfristig konsolidierend. Kryptowährungen werden deshalb nicht komplett vom Markt verschwinden, doch es dürfte erwartet werden, dass die Investoren zukünftig genauer hinschauen. Ob dies alleine vor dem nächsten Betrug schützt, bleibt abzuwarten.

Viele Anbieter, die gerade auf der Suche nach neuen Investoren sind und sich in Finanzierungsrunden befinden, fürchten nun, sie werden für das Verhalten des ehemaligen Überfliegers und seiner kriminellen Machenschaften abgestraft. Die Zweitrundeneffekte werden den Markt nachhaltig noch mehrere Jahre beschäftigen, denn es dürfte zu strengeren Regulierungen kommen.

Dezentralisierte Geschäftsmodelle hingegen dürften die Flurbereinigung begrüßen. Währenddessen steht die nächste Anhörung von SBF am 04. Januar ins Haus, auf der er sich wohl als „nicht schuldig“ erklären will. Die Kronzeugen der Staatsanwaltschaft haben bereits umfassend ausgesagt. Am 11. Januar steht der nächste wichtige Termin im Kalender der Betroffenen.

Hearing am 11. Januar für Fristverlängerung

Am 11. Januar 2023 geht es um die Eintragung einer Anordnung zur Fristverlängerung über die Verzeichnisse der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten von FTX und aller betroffenen Unternehmen vollständig aufstellen zu können. Vorher, am 04. Januar 2023, wird es einen Antrag geben, die ungeschwärzte strategische Sponsoring-Vereinbarung von LCS, North America League of Legends Championship Series, versiegelt einzureichen.

https://www.summoners-inn.de/news/132279-lcs-geht-partnerschaft-mit-krypto-brse-ftx-ein

Die League Championship Series hatte im August 2021 eine zunächst für 7 Jahre geplante Partnerschaft mit der Krypto-Börse FTX bekanntgegeben. LCS ist die nordamerikanische E-Sport Profiliga in League of Legends, einem Videogame. Immer im Zusammenhang mit „Gold“ sollte dort das Branding von FTX auftauchen. Die Insolvenzverwalter versuchen nun offenbar, einen Teil des eingenommenen Geldes für die verlorenen Kundengelder einzutreiben.

Weiterhin geht es bei dem ersten Termin im neuen Jahr darum, die offenen Planungsprobleme zu lösen, die im Zusammenhang mit Kapitel 11 der Insolvenzverordnung der USA entstanden sind. Abschließend soll geklärt werden, ob Landis Rath & Cobb LLLP sowie Sullivan % Cromwell LLP als Insolvenzverwalter auf Antrag der Schuldner weiterbeschäftigt werden sollen. Alle Informationen über die Causa FTX und die Insolvenz, bei der SBF und seine ehemaligen Geschäftspartner sich nun vor Gericht verantworten müssen, sind auf dieser englischsprachigen Webseite abrufbar: https://restructuring.ra.kroll.com/FTX/

Was können Anleger jetzt tun?

Selbstverständlich würden wir Ihnen an dieser Stelle gerne Ratschläge und Tipps geben, wenn Sie selbst von der FTX-Pleite betroffen sind. Doch dafür sind wir nicht qualifiziert und überlassen das weitere Vorgehen den entsprechenden Gerichten, die für Recht sorgen werden. Ob Sie Ihr Geld wieder zurückerhalten, kann leider zu diesem Zeitpunkt niemand sagen. Für die nächsten Investments möchten wir Ihnen aber auf jeden Fall eine geeignete Trading-Software ans Herz legen, wie sie beispielsweise von Dash2Trade entwickelt wurde.

Die mit KI angereicherte Software kann sicherlich keine Krypto-Crash verhindern, aber sie gibt erste Anzeichen für Veränderungen am Markt direkt an ihre Nutzer weiter.

Dash2Trade wird schon als das Bloomberg Investor Terminal des Krypto-Marktes gehandelt. Für Anleger ist es das erste Mal möglich, klassische Handelssignale und technische Indikatoren aus dem traditionellen Finanzmarkt für Kryptowährungen anzuwenden. Eine bereits erstelle Investment-Strategie prüft die Software ebenso, dass minimiert bekannte Risiken für Anleger und gibt wertvolle Insights preis.

Bis 05. Januar ist noch der Vorverkauf verfügbar, dann geht es ab dem 11. Januar im IEO an eine öffentliche Handelsplattform, wo der Utility-Token $D2T dann handelbar ist. Nutzen Sie jetzt noch die Chance und steigen Sie zum Vorteilspreis bei Dash2Trade ein.

Falls Sie nicht selbst betroffen sind, scheuen aber auch Sie vielleicht momentan das risikoreiche Traden mit Kryptowährungen.

Es kann auch sein, Sie sind Anfänger oder völlig neu in der Welt des Krypto-Tradings, dann ist ein guter Einstieg über einen Krypto Pre-Sales empfehlenswert. Wer sich für das Trading mit Kryptowährungen interessiert, dafür aber keine großen Vermögen investieren will, kann für weniger als 1 Euro in zahlreiche, interessante Projekte am Markt investieren. Setzen Sie dabei nur eine überschaubare Summe ein, ist aus unserer Sicht auch das Risiko vertretbar.

Derzeit ist beispielsweise FightOut im öffentlichen Vorverkauf erhältlich, der sich gezielt an Anfänger und Einsteiger in die Krypto-Welt richtet. Der Preis liegt für den Utility-Token bei nur 0,0166 USDT, was einen Einstieg mit Kleinbeträgen möglich macht. FightOut bringt Sport, Fitness und Bewegung ins Metaverse. Nutzer der Plattform erhalten einen eigenen Avatar, der als NFT von ihnen selbst erstellt wird.

FightOut belohnt jegliche sportliche Aktivität des Nutzer nicht nur damit, dass seine Bewegungen automatisch an den Avatar ins Metaverse übertragen werden. Es gibt Auszeichnungen, neue Coins und weitere NFT, zur Motivation und Belohnungen. Es sind schon mehr als 2,5 Millionen USD im Pre-Sales zusammengekommen. Das zeigt den starken Wunsch der Sportler und Fitness-Enthusiasten, nach einer digitalen Alternative zum klassischen Workout in stickigen Fitness-Studios.

Der Utility-Token $FGHT ist an den Stablecoin USDT gebunden, was Risiken der volatilen Kurse mindert und mehr Stabilität bringt. FightOut hat auch einen großen Bereich dem Fitness-Boxen gewidmet, was nicht verwunderlich ist, denn einige der Entwickler hinter dem Projekt stammen selbst aus dem Profi-Boxen. Als Ambassador und Coaches konnten darüber hinaus namhafte und aktive MMA Fighter gewonnen werden.

Machen Sie den nächsten Schritt ins Sport-Metaversum mit FightOut!

Fazit: Der Fall der Krypto-Börse FTX ist noch lange nicht vom Tisch und die Auswirkungen teilweise noch gar nicht absehbar, da nicht alle Details bekannt sind. Die nächsten Wochen und Monate werden wahrscheinlich noch viele Überraschungen bereithalten, die sich wie auch immer auf den Kryptomarkt auswirken werden. Wer vom Krypto-Trading nicht ganz die Nase voll hat, ist vielleicht an sehr günstigen Coins unter 1 Euro interessiert, die man derzeit in Krypto Pre-Sales findet. Auch Dash2Trade ist für einige Anleger interessant, wenn sich diese intensiver mit den Regeln des Kryptomarktes beschäftigen wollen, um sich in gewissem Maße vor einem erneuten Totalverlust zu schützen.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFT bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie selbst in Kryptowährungen und versteht daher die Herausforderungen und Chancen für Krypto-Trader.