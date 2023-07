Führt für den Bitcoin ein Weg zurück über die 30.000 Dollar?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Bitcoin (BTC), hat in jüngster Zeit einen Einbruch erlebt, der das positive Marktgeschehen stark beeinflusst hat. Sie ist unter die wichtige Marke von $30,000 gefallen, was die Hoffnungen derer zunichtemacht, die eine Altcoin-Saison erwartet hatten. Doch es wird angenommen, dass BTC in der Lage sein wird, wieder über die $30,000-Marke zu steigen.

Der rückläufige Bitcoin-Preis und seine weitreichenden Auswirkungen

BTC, die Vorzeigekryptowährung, hat in den letzten sieben Tagen eine bemerkenswerte Wende erlebt, wobei der Kurs um 1,2% gefallen ist und sich derzeit um die $29,900 stabilisiert. Obwohl die prozentuale Abnahme auf den ersten Blick nicht besonders signifikant erscheint, ist es wichtig zu beachten, dass die $30,000-Marke eine bedeutende psychologische Schwelle darstellt. Das Unterschreiten dieser Marke kann sich als entscheidender Wendepunkt erweisen, da es das Anlegervertrauen und die Marktstimmung maßgeblich beeinflusst.

Die Folgen des Bitcoin-Rückgangs beschränken sich nicht nur auf die führende Kryptowährung selbst. Wie ein Dominostein, der andere nach sich zieht, hat die Abwärtsbewegung von Bitcoin auch eine Reihe von Altcoins ins Wanken gebracht. XRP beispielsweise, die Kryptowährung, die von der Firma Ripple entwickelt wurde, verzeichnete einen der stärksten Rückgänge unter den Altcoins. Er fiel innerhalb von nur 24 Stunden um beachtliche 4,5 %. Andere Altcoins wie Solana und Tron waren ebenfalls von dieser negativen Preisbewegung betroffen, mit einem Rückgang von 4 % bzw. 3,6 %.

Interessanterweise zeigt sich der Schlüssel zum Verständnis der gegenwärtigen Bitcoin-Situation nicht ausschließlich in seiner Preisentwicklung, sondern auch in seinem Handelsvolumen. Bitcoin hat in den letzten 24 Stunden einen erheblichen Rückgang des Handelsvolumens erlebt, das nun unter $8,5 Milliarden liegt. Dieser deutliche Rückgang des Volumens ist ein bedeutendes Signal für Marktteilnehmer und Analysten, da es auf einen Mangel an Liquidität in den Orderbüchern hinweist.

Solch eine Phase geringer Liquidität geht historisch betrachtet häufig einem starken Move den Preises vorraus. Dementsprechend erwarten viele Analysten eine heftige Kursbewegung des Bitcoins in den kommenden Tagen. In welche Richtung diese ausfallen wird, lässt sich zwar noch nicht vorhersagen, doch dass sie kommen wird, scheint sehr wahrscheinlich.

Die vielschichtigen Gründe für den jüngsten Rückgang des Bitcoin-Preises

In den letzten Tagen hat eine Reihe bemerkenswerter Ereignisse den Bitcoin-Markt erheblich beeinflusst. Eines der auffälligsten davon stammt aus der Ecke von Craig Wright, einem australischen Computerwissenschaftler und Geschäftsmann, der sich selbst als Satoshi Nakamoto, den geheimnisvollen Schöpfer von Bitcoin, ausgibt. Trotz einer breiten Skepsis und Kontroversen innerhalb der Krypto-Community konnte Wright erfolgreich vor den britischen Gerichten Berufung einlegen und wird nun seinen Rechtsstreit um die vermeintlichen „Urheberrechte“ von Bitcoin fortsetzen. Dieses unerwartete und möglicherweise wegweisende rechtliche Ereignis hat sicherlich dazu beigetragen, die Marktstimmung zu beeinträchtigen und eine gewisse Unsicherheit hinsichtlich der Zukunft von Bitcoin zu erzeugen.

JUST IN: Craig Wright’s copyright claim over #Bitcoin file format authorized to proceed by UK Court of Appeal pic.twitter.com/z1x5J64hcr — Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) July 22, 2023

Darüber hinaus wird das derzeitige Marktklima möglicherweise auch durch eine Art vorherrschende Stille geprägt, die oft vor bedeutenden Ereignissen in der Bitcoin-Community beobachtet wird. Ein solches Ereignis ist die bevorstehende Block Reward Halbierung, die voraussichtlich 2024 stattfinden wird. Bei diesem wichtigen Meilenstein wird die Belohnung, die Miner für das Hinzufügen eines neuen Blocks zur Bitcoin-Blockchain erhalten, von derzeit 6,25 BTC auf 3,125 BTC halbiert.

Historisch gesehen war die Block Reward Halbierung, auch Bitcoin Halving genannt, ein bedeutendes Ereignis, das oft erhebliche Auswirkungen auf den Bitcoin-Markt hatte. In der Theorie sollte die Halbierung der Blockbelohnung zu einer geringeren Inflationsrate führen und somit den Preis von Bitcoin im Laufe der Zeit positiv beeinflussen. Dies basiert auf dem grundlegenden wirtschaftlichen Prinzip von Angebot und Nachfrage: Wenn das Angebot einer Ware sinkt und die Nachfrage gleich bleibt, steigt in der Regel ihr Preis.

Allerdings zeigen historische Daten auch, dass es in der Vergangenheit oft kurzfristige Preisrückgänge gab, die den Block Reward Halbierungen vorausgingen. Dies könnte auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sein, darunter die Ängste und Unsicherheiten der Miner, die sich auf die verringerten Einnahmen einstellen müssen, und die allgemeine Marktstimmung, die durch die bevorstehende Änderung beeinflusst wird.

Analysten sind sich bewusst, dass diese Muster in der Vergangenheit aufgetreten sind und deuten darauf hin, dass der aktuelle Rückgang des Bitcoin-Preises und der Verlust der wichtigen Unterstützungsmarke von $30,000 ein Vorläufer für einen weiteren Rückgang sein könnten. Es bleibt abzuwarten, ob diese Prognosen zutreffen und wie die Bitcoin-Community auf die bevorstehenden Herausforderungen reagieren wird. Letztendlich ist es klar, dass sowohl interne Faktoren innerhalb der Krypto-Community als auch externe Faktoren wie rechtliche Auseinandersetzungen und globale Wirtschaftstrends weiterhin einen erheblichen Einfluss auf den Bitcoin-Preis und den breiteren Krypto-Markt haben werden.

