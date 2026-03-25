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25.03.2026 16:45:00
GameStop’s move to add bitcoin as a treasury asset turns 1. It hasn’t paid off yet.
GameStop celebrates its first birthday as a company that can hold bitcoin as a treasury asset, by saying it booked a more than $130 million loss on its digital assets last year.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Devisenkurse
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