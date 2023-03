Geld richtig anlegen🪙: Welcher📈Anlagehorizont passt zu Ihnen?➡️Welches Risiko wollen Sie eingehen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Es könnte so einfach sein: Investoren legen ihr Vermögen in ausgewählten Projekten an, diese agieren gemäß den Vorgaben beziehungsweise Versprechen und am Ende hält der Investor eine gute Rendite in seinem Portfolio! Kling wie ein Märchen? (Vielleicht) ist es das auch, schließlich wissen wir alle, dass Investieren auch immer Risiken unterliegt und viele Anleger Geld verlieren, statt Renditen zu erwirtschaften. Geld richtig anlegen basiert dennoch auf ein paar wesentlicher Grundregeln, die wir hier vorstellen.

Besser spät anfangen mit dem Vermögensaufbau, als nie!

Grundlagen der Geldanlage müssen jedem Anleger bekannt sein

Langfristiges Investieren steigert Chancen auf Gewinne erheblich

Von Girokonto bis Krypto Pre-Sales: Wie Geld richtig anlegen?

Richtig Geld anlegen: Die Vorbereitungen

Beginnen wir zunächst mit der Analyse, ob bei ihrem Einkommen und den monatlichen Ausgaben möglicherweise Geld für das Anlegen zur Verfügung steht. Diese Frage sollte vor jeder weiteren Aktion stehen, dann sie legt auch die Basis für Ihr Risikoprofil. Wie viel Geld steht Ihnen zum Investieren zur Verfügung? Notieren Sie diese Summe und reduzieren Sie diese um mindestens 1/3, die Sie für Notfälle beiseitelegen. Sicherheit geht vor Rendite!

Nachdem dieser Punkt geklärt wäre, beschäftigen wir uns mit den beiden wichtigen A:

Anlageziel Anlagehorizont

Wofür wollen Sie Geld anlegen, spielt eine entscheidende Rolle bei der Auswahl der Anlageklasse, aber auch beim Anlagehorizont. Empfehlenswert ist der langfristige Ausblick und damit ein Anlageziel, dass länger als 5 bis 8 Jahre in der Zukunft liegt. Der Anlagehorizont hängt auch davon ab, welcher Anlagetyp Sie sind. Lieben Sie das Risiko, möchten Sie mit ihrem Investment spekulieren? Oder bevorzugen Sie den ruhigen, aber stetig wachsenden Aufbau von lukrativen Vermögenswerten?

Notieren Sie alle Ihre Ziele und Wünsche. Abschließend formulieren Sie die Antworten auf diese Fragen:

Wie viel Geld kann ich investieren?

Will ich das Geld täglich, wöchentlich oder monatlich investieren?

Ist ein Krypto Pre-Sale wie der von Love Hate Inu für mich geeignet?

Bin ich für ein lang- oder kurzfristiges Investment zu begeistern?

Welches Risiko will ich beim Investieren eingehen?

Gibt es Anlageklassen, die ich bevorzuge, wie Aktien, Kryptos oder Sparpläne?

Sehr kurzfristiger Anlagehorizont bedeutet auch, dass Sie nur ein sehr geringes Risiko eingehen wollen. Historisch betrachtet, liegt die Rendite in diesem Sektor allerdings auch nur bei sehr geringen Summen. Mit Girokonto und Tagesgeldkonto könnten Sie ideal aufgestellt sein, wenn Sie sich zu dieser Gruppe der Anleger zählen. Problematisch kann es werden, wenn die Bank das Girokonto kündigt. Dies ist in den letzten 2 Jahren vermehrt aufgetreten. Banken trennen sich dann einfach von nicht lukrativen Kunden und kündigen das Girokonto.

Dürfen Banken das Girokonto kündigen? Ja, sagt die Verbraucherzentrale. „Generell dürfen Banken Ihnen das Girokonto kündigen. Der Gesetzgeber macht hierzu im Bürgerlichen Gesetzbuch bestimmte Vorgaben, etwa wenn der Vertrag auf unbestimmte Zeit geschlossen und ein Kündigungsrecht vereinbart wurde“.

Ein kurzfristiger Anlagehorizont führt ebenfalls zu einem sehr geringen Risiko und eher geringen Renditen. Historisch betrachtet ist hier genau wie beim sehr kurzfristigen Anlagehorizont nicht mit nennenswerten Renditen zu rechnen. Noch immer liegen 40 % des Vermögens der Deutschen auf einem Sparbuch, das zu dieser Anlageklasse gehört. Sparbücher bringen heute, wenn überhaupt, nur noch sehr geringe Zinsen. Dafür ist aber auch das Risiko entsprechend gering, dass das Geld verloren geht.

Der sehr langfristige Anlagehorizont gewinnt in unsicheren Zeiten wie derzeit zunehmend an Bedeutung für Anleger. Ein Bausparvertrag zählt zu dieser Klasse, bei denen die Verträge viele Jahre oder sogar Jahrzehnte laufen. Allerdings lohnen sich Bausparverträge wegen der steigenden Zinsen nicht mehr. Wer dennoch ein Haus baut, hat derzeit mit Rohstoffknappheit und langen Wartezeiten zu kämpfen. Von den steigenden Preisen für Material und Lohn ganz zu Schweigen.

Bausparverträge unterliegen einem geringen Risiko, allerdings liegen sie historisch betrachtet nur zwischen geringer und mittlerer Rendite. Auch Aktien gehören zu den sehr langfristig oder zumindest langfristig betrachteten Anlageklassen. Historisch gesehen liegen sie jedoch bei einer hohen bis sehr hohen Rendite bei mittlerem bis hohem Risiko. Auch Aktienfonds können dazu zählen, beispielsweise als passiv gemanagter Fonds, einem ETF.

Dem langfristigen Anlagehorizont unterliegen auch Anleihen oder Krypto Pre-Sales, denn sie erwirtschaften historisch betrachtet eine niedrige bis hohe Rendite bei niedrigem bis hohem Risiko. Hier ist also die Bandbreite der Möglichkeiten am größten. Es geht aber immer um ein langfristiges Investment von mindestens 5 bis 8 Jahren.

Richtig Geld anlegen: Top 3 Vermögenswerte

Wie bereits erwähnt, haben verschiedene Vermögenswerte unterschiedliche Risiken und historisch betrachtet unterschiedliche Aussichten auf gute Renditen. Es gibt also nicht die eine richtige Geldanlage, sondern lediglich die persönliche Geldanlage, die zu Ihnen passt und verschiedene Faktoren wie Ihre Risikobereitschaft berücksichtigt. Wie Sie Ihr Geld richtig investieren, hängt also von ein paar wesentlichen Faktoren ab, die Sie im Rahmen der Vorbereitung festlegen.

Geld anlegen in C+Charge

Anleger, die langfristig bis sehr langfristig auf ihr Investment blicken, könnten in C+Charge ein geeignetes Projekt finden. Die Ausrichtung ist hier auf mindestens 5 Jahre zu betrachten, da sich der Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Autos noch im Aufbau befindet und die Branche stetig wächst. Für Privatanleger ist C+Charge ideal, wenn diese selbst ein E-Auto fahren, da jede Aufladung an Ladesäulen Belohnungen in Form von Emissionsgutschriften bedeutet.

Geld anlegen in Love Hate Inu

Sind Sie zu etwas mehr Risiko bereit und blicken Sie gerne auf polarisierende Persönlichkeiten in sozialen Medien, lohnt sich ein Blick auf Love Hate Inu. Dieses Projekt erfährt eine sehr große mediale Aufmerksamkeit, denn die Investoren kaufen den Utility-Token $LHINU sehr schnell leer. Ein kurzfristiger Trend möglicherweise, der ideal ist, wenn Sie kurzfristig auf Gewinnmitnahmen spekulieren wollen.

Geld anlegen in Fight Out

Es geht um Fitness im Metaverse bei Fight Out, dass sich selbst als Brücke zwischen Web 2.0 und Web 3.0 sieht. Benutzer erhalten über den Utility-Token $FGHT Zugang zur Plattform und können dort ihren persönlichen Avatar fürs Metaverse gestalten. Über ihn werden für sportliche Aktivitäten Krypto-Belohnungen ausbezahlt, die zu weiteren Workouts und mehr Bewegung motivieren. Die Wettbewerbe sind einen weitere Besonderheit des Projektes.

Fazit: Bei der Auswahl der Anlageklasse kommen viele Faktoren zum Einsatz. Geld richtig anlegen bedeutet nicht nur einen richtigen Weg, sondern eine Fülle von Möglichkeiten aus unterschiedlichen Branchen und Märkten. Oftmals sind Anlegeformen mit niedrigem Risiko geeigneter, also Projekte, die neue, innovative Wege bestreiten. Das muss aber nicht so sein, denn es gibt auch erfolgreiche Vermögenswerte, die ein höheres Risiko bieten und dennoch für hohe Renditen gesorgt haben.

Setze Sie aber nicht alles auf einen Vermögenswert. Diversifizierung im Portfolio stärkt seine Robustheit und macht es resilient gegenüber dynamischen Märkten wie wir sie derzeit erleben. Krypto Pre-Sales ergänzen das Portfolio ideal, denn sie bilden eine neue Art der Anlageklassen ab. Außerdem stehen sie für jeden Anlagehorizont zur Verfügung.

