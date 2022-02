Geopolitische Eskalation erfasst Bitcoin und Co - was der SWIFT-Ausschluss Russlands für Krypto bedeuten könnte

Bitcoin und Co befinden sich in den Fängen geopolitischer Risiken. Die militärische Eskalation im Ukraine-Russland-Konflikt hat Krypto Assets in der vergangenen Woche erschüttert. Die Krise dürfte die Inflationssorgen weiter befeuern. Auswirkungen durch den Ausschluss Russlands vom Zahlungssystem SWIFT sind ebenfalls denkbar. Von Timo Emden