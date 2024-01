Geplanter Start von Bitbot sorgt für Aufregung: Interesse an PAAL KI sinkt

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Kryptowährungen sind für ihre extreme Volatilität bekannt, schnelle und unerwartete Kursschwankungen erschweren den Handel.

Um ihre Gewinne zu maximieren, nutzen erfahrene Händler vermehrt Trading Bots – automatisierte Programme, die im Namen der Händler handeln und Transaktionen durchführen.

In diesem Artikel werden zwei Projekte untersucht, die einen ähnlichen Service anbieten. Das Erste ist PAAL KI, eine Reihe von KI-gesteuerten Widgets und Produkten, das Zweite ist Bitbot, eine neue Telegram-Handels-Sensation, deren Presale-Start bereits 132.000 $ in nur 2 Tagen eingebracht hat und für Aufsehen sorgt.

Bitbot: Der neue König der Telegram Handelsroboter

Telegram Handelsroboter haben ein Handelsvolumen von über 5 Milliarden Dollar in Kryptowährungen. Hier wird erwartet, dass die Popularität und das Volumen dieser Bots mit der wachsenden Beliebtheit von Kryptowährungen weiter zunehmen werden. Allerdings gibt es in diesem Bereich ein Sicherheitsproblem, das das Wachstum und die Akzeptanz einschränkt.

Ein typischer Bot fordert seine Nutzer auf, Geld einzuzahlen, bevor sie handeln können. Dies macht ihn für Hacker und Diebe anfällig. Beliebte Telegram Trading Bots wie Unibot, Maestro und Banana Gun wurden entweder gehackt oder waren sogar von einer Razzia betroffen. Laut Cointelegraph wurde Unibot für 560.000 $ gehackt, Maestro für 485.000 $ und Banana Gun verlor 99 % seines Wertes nur wenige Stunden nach dem Start.

Aus diesem Grund sorgt das Erscheinen von Bitbot für Aufregung in der Branche.

Der Ansatz bedeutet, dass die Nutzer die Kryptowährungen, mit denen sie handeln, in einem Cold Storage aufbewahren und das Geld erst nach Abschluss des Handels überweisen können. Darüber hinaus wird eine fortschrittliche Custody-Technologie verwendet, die von Knightsafe unterstützt wird, um die Gelder der Nutzer zu sichern. Dabei handelt es sich um ein schlüsselloses System, bei dem ein Private Key durch individuell generierte Schlüsselanteile ersetzt wird, ohne dass Daten ausgetauscht werden. Dies bedeutet, dass keine einzelne Instanz Zugriff auf den gesamten Schlüssel des Nutzers und letztlich auf die Gelder der Händler hat, die den Bot nutzen. Dies löst ein großes Sicherheitsproblem, mit dem viele in diesem Bereich zu kämpfen haben.

Darüber hinaus hat sich Bitbot verpflichtet, Anti-MEV-Funktionen zu entwickeln, die andere Bots daran hindern, die Gewinne der Benutzer abzuschöpfen. Außerdem enthält das Protokoll Anti-Rug-Pull-Mechanismen, die das Team daran hindern, sich mit dem Geld der Investoren aus dem Staub zu machen.

Ein Anteil von 20 % der BITBOT-Token ist für die Entwicklung und einen linearen 12-monatigen Emissionsplan vorgesehen. Dies bindet das Team für 1 Jahr und bietet einen Anreiz, kontinuierlich an der Plattform zu arbeiten, was die Wahrscheinlichkeit eines Rug Pull-Szenarios verringert.

Was die restliche Aufteilung der Tokenomics betrifft, so sind 30 % von 1 Milliarde für den Presale, 3 % für die Liquidität, 23 % für die Community, 14 % für das Marketing und 10 % für die Verwaltung reserviert.

Die Sicherheitsfunktionen von Bitbot verschaffen ihm einen großen Vorteil gegenüber den führenden Bots von Telegram, und die zusätzlichen Vorteile, die er den potenziellen Nutzern bietet, machen ihn zum neuen Vorreiter in diesem Bereich.

Bitbot bringt institutionelle Werkzeuge in die Hände von Privatanlegern

Dank seines Teams aus ehemaligen Wall-Street-Handelsexperten kombiniert Bitbot traditionelles Finanzwissen mit KI-Handelstechnologie, um effiziente Tools bereitzustellen, die den Krypto-Handel auf die nächste Stufe heben.

Bitbot verfügt über ein leistungsstarkes Sniping-Tool, das darauf spezialisiert ist, Presales mit hohem Potenzial zu identifizieren und die Fähigkeit zu automatisieren, erfolgreich zu handeln. Trader sollen günstig kaufen und teuer verkaufen. Auf diese Weise können Anleger bestenfalls auch weniger bekannte Krypto-Perlen entdecken, deren Preise eben noch nicht explodiert sind.

Eine Copy-Trade-Funktion ermöglicht es den Nutzern, die Trades der erfolgreichsten Wallets auf der Plattform nachzuahmen. Dies ist besonders nützlich für Anfänger, die sich ihre Analyse- und Investitionsfähigkeiten nicht zutrauen, oder für diejenigen, die wenig Zeit haben.

Darüber hinaus bietet Bitbot Verwaltungsdienste an, die die Wallets organisieren, um die Ausführung der Strategien zu verbessern. Inhaber von BITBOT erhalten außerdem einen Anteil an den täglichen Einnahmen der Plattform sowie Staking und Governance.

Was ist PAAL KI?

PAAL KI ist ein Ökosystem von KI-Tools und -Dienstleistungen für Kryptowährungshändler und Web 3.0-Enthusiasten. Das Flaggschiff ist MyPaal, ein Telegram und Discord Bot, der menschliche Intelligenz imitiert und entwickelt wurde, um umsetzbare Antworten auf komplexe Fragen in verschiedenen Bereichen, einschließlich Kryptowährungen, zu geben.

Das Projekt hat PaalX entwickelt, einen Bot, der auf den blitzschnellen Handel mit Kryptowährungen und Aktien spezialisiert ist. Darüber hinaus gibt es Pläne, einen ähnlichen Bot für Sportwetten und Glücksspiele auf den Markt zu bringen.

Wie viele andere Akteure in der Tech-Branche ist PAAL KI davon überzeugt, dass der KI die Zukunft gehört und dass die Welt durch die Schaffung eines ultimativen KI-Assistenten das Potenzial hat, das Leben der Menschen zu revolutionieren. Aus diesem Grund hat das Projekt bei seinem Start viel Aufmerksamkeit erregt.

Bitbot vs. PAAL KI Preisprognose

Wie bei einer Solana oder Dogecoin Preisprognose und den meisten anderen Kryptos, könnte PAAL KI eine bullische Zukunft haben. Mit der Unterstützung des Krypto-Bull-Runs beendete das Projekt das Jahr 2023 auf einem Hoch, aber seine Leistung sank zu Beginn des Jahres 2024. Mit einem aktuellen Kurs von 0,1323 $ zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels sind die Erwartungen moderat.

PAAL KI muss noch seine Versprechen einhalten, darunter Trade- und Sportwetten-Bots Doch das Team scheint sich nicht für das Projekt zu engagieren oder diese Produkte in absehbarer Zeit zu liefern.

BITBOT hingegen hat gerade seinen Presale bei 0,0100 $ gestartet. Da der Token einen echten Nutzen hat und die beste Sicherheit im Bereich der Trading-Bots bietet, setzen die Anleger vermehrt auf ihn.

Unibot, ein Telegram-Handelsgigant, ist innerhalb eines Monats um fast 1500 % gestiegen und hat ein Allzeithoch von 236 $ erreicht. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels liegt die Marktkapitalisierung des Unternehmens bei etwas über 90 Millionen Dollar.

In ähnlicher Weise gelang es Banana Gun, sich innerhalb von etwa zwei Monaten um das Dreifache von seinem Allzeittief zu steigern, und das alles trotz eines mutmaßlichen Rug Pulls: die Marktkapitalisierung liegt immer noch bei über 30 Millionen Dollar.

Angesichts der überlegenen Sicherheit und der innovativen Funktionen von Bitbot kann man sich nur vorstellen, wie der Markt auf Bitbot reagieren wird. Mit mehr als 80.000 Anhängern auf X wird es von der Community bereits gut angenommen.

Die Altcoin-Saison steht vor der Tür – eine Periode, in der Altcoins steigen und oft die Gewinne von BTC übertreffen, da das Vertrauen in den Markt wächst und Investoren sich von Bitcoin abwenden.

Nicht die nächste Krypto-Perle verpassen!

Telegram Trading Bots dürften im Laufe des kommenden Bullenmarktes immer mehr Krypto-Anleger anziehen. Und ein Großteil von ihnen wird zu Bitbot strömen, weil das Projekt die Art von Sicherheit bietet, die seinen Konkurrenten fehlt.

BITBOT könnte auf dieser bullischen Welle reiten, an Bekanntheit gewinnen und zu den großen Namen im Bereich der Telegram Trading Bots aufschließen. Wenn man bedenkt, dass Unibot seinen ersten Investoren einen 200-fachen Gewinn beschert hat, wie in einem kürzlich erschienenen Artikel von Coin Desk berichtet wird, ist ein 100-facher Gewinn angesichts der Vorteile und des Timings von Bitbot eine konservative Schätzung.

Während des 15-stufigen Presales, der sich derzeit in Phase 2 befindet, stehen 300 Millionen Token zum Verkauf. Da Bitbot den Telegram-Handels-Bot-Bereich aufmischt, werden frühe Investoren die besten Renditen erzielen können.

Die offizielle Website besuchen, um mehr zu erfahren und BITBOT-Token zu kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.