10.06.2026 13:23:19

Germany: The surprising defeat of a neo-Nazi

A neo-Nazi candidate surprisingly lost by small margin in a local election in the eastern state of Saxony. Many are relieved, yet concern remains.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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