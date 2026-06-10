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10.06.2026 13:23:19
Germany: The surprising defeat of a neo-Nazi
A neo-Nazi candidate surprisingly lost by small margin in a local election in the eastern state of Saxony. Many are relieved, yet concern remains.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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