10.05.2026 11:55:19

Germany cracks down on neo-Nazi networks

Police and prosecutors have launched a nationwide crackdown on young right-wing extremists. They are alleged to have formed criminal organizations and attacked members of the left-wing scene.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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